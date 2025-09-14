Isaac del Toro se corona en el Trofeo Matteotti con su cuarta victoria

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 14, 2025 11:00 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Isaac del Toro sigue dejando huella en cada kilómetro.

Con piernas de acero y mente de campeón, el ciclista mexicano volvió a dar una muestra de su talento y gran momento en la élite del ciclismo, al ganar el Trofeo Matteotti tras un recorrido de 193 kilómetros.

La victoria, que significó para el nacido en Ensenada su cuarto triunfo en solo una semana, lo vio luchar con el corazón durante múltiples y exigentes ascensos, dejando en el camino a figuras de la talla de Richard Carapaz, Davide Formolo y Rui Costa.

Del Toro, quien ejecutó un ataque en Montesilvano Colle, la última subida del recorrido, replicó su fórmula para quedarse en solitario con la prueba y cruzar la meta con un sprint que desató la ovación del público italiano, deteniendo el cronómetro en 4:29:03.

Con el triunfo en sus manos y una posición de privilegio dentro de los nombres más prometedores del ciclismo mundial, Isaac del Toro no dudó en sacudirse la presión y celebrar efusivamente, agitando los brazos y sonriendo a las cámaras.

Esta victoria se suma a sus triunfos recientes en el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana y la Coppa Sabatini, que le han permitido ganarse el respeto de rivales y aficionados en el planeta.

