logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Fotogalería

MÉXICO LINDO Y QUERIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Italia a otra final de Billie Jean King Cup

Por AP

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

SHENZHEN.- La campeona defensora Italia alcanzó la final de la Copa Billie Jean King por tercer año consecutivo después de remontar el viernes para vencer 2-1 Ucrania en las semifinales.

Sara Errani y Jasmine Paolini, las campeonas del Abierto de Francia ganaron el decisivo partido de dobles contra Marta Kostyuk y Lyudmyla Kichenok por 6-2, 6-3. En el segundo set, Kostyuk y Kichenok se adelantaron 3-1 y tuvieron un punto para irse arriba 4-2, pero cometieron una doble falta.

Fue el segundo punto ganado en la serie por Paolini, quien quedó un set y 4-2 abajo contra Elina Svitolina, pero se recuperó para vencer 3-6, 6-4, 6-4 en el segundo partido de individuales.

Kostyuk dio a Ucrania un fuerte comienzo al derrotar 6-2, 63 a Elisabetta Cocciaretto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Inspiradas por Paolini, las italianas derrotaron a Eslovaquia en la final de 2024 para obtener su quinto título. Habían perdido ante Canadá en la final de 2023.

Ucrania alcanzó las semifinales por primera vez.

Estados Unidos enfrentará a Gran Bretaña en la segunda semifinal el sábado. Estados Unidos venció a Kazajistán en los cuartos de final, mientras que Gran Bretaña despachó a Japón.

La BJK Cup anteriormente se conocía como la Fed Cup. Estados Unidos es el equipo más exitoso con 18 títulos, aunque no se corona desde 2017.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Las Águilas, a levantar el vuelo
Las Águilas, a levantar el vuelo

Las Águilas, a levantar el vuelo

SLP

El Universal

América buscará sumar tres puntos en su visita ante Monterrey

Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport
Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

Potosinos FC recibe a Real Olmeca Sport

SLP

Romario Ventura

Pumas van por la victoria en CU
Pumas van por la victoria en CU

Pumas van por la victoria en CU

SLP

El Universal

Bravos humillan a Tigres de Detroit
Bravos humillan a Tigres de Detroit

Bravos humillan a Tigres de Detroit

SLP

AP

El venezolano Ronald Acuña Jr. conecta jonrón y Bryce Elder lanza 7 sólidas entradas