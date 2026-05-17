Jannik Sinner alcanza la final

Jannik Sinner jugó pese al agotamiento y mantuvo la concentración durante la noche para vencer a Daniil Medvedev por 6-2, 5-7, 6-4 cuando se reanudó el sábado su semifinal aplazada por la lluvia y está a una victoria de convertirse en apenas el segundo hombre, después de Novak Djokovic, en ganar los nueve títulos Masters 1000. Djokovic ganó cada torneo Masters al menos dos veces.

Sinner, número uno del mundo, había estado arriba 4-2 en el tercer set cuando el partido fue suspendido a última hora del viernes. El italiano cerró el encuentro en 15 minutos el sábado, al sellarlo en su tercer punto de partido después de que Medvedev había logrado salvar dos con su servicio.

"Fue un desafío muy diferente y un desafío duro", dijo Sinner. "Por lo general, durante la noche, no me cuesta dormir, pero esta vez no fue fácil.

"Estás en el tercer set, casi terminado, pero aún tienes que presentarte otra vez y nunca sabes qué está pasando. Es como el inicio del partido porque vuelven los nervios. Estoy muy contento con cómo manejé esta situación y de estar de vuelta en la final".

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Más temprano el viernes, sobre la arcilla roja del Foro Itálico, Ruud arrolló al jugador local Luciano Darderi por 6-1, 6-1.

Sinner también intenta convertirse en el primer italiano en levantar el trofeo de Roma en medio siglo —desde Adriano Panatta en 1976—. Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y también está previsto que asista a la final masculina el presidente italiano Sergio Mattarella.