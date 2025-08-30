Jannik Sinner avanza en el Abierto de Estados Unidos tras vencer a Denis Shapovalov

NUEVA YORK (AP) — Por primera vez en la semana inicial del Abierto de Estados Unidos, Jannik Sinner sufrió un quiebre. Incluso perdió el set inicial .

Más tarde, estuvo en desventaja en el tercer set.

"No soy una máquina, ¿saben?", dijo con una leve sonrisa el sábado. "También me meto en problemas a veces".

¡Mmmm, claro, Jannik, tal vez sea así!

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aun así, Sinner es el jugador número 1 en el tenis masculino y ha ganado los últimos tres torneos de Grand Slam jugados en canchas duras , por lo que nadie se sorprendió cuando dejó atrás sus complicaciones y salió avante el sábado para vencer al 27mo Denis Shapovalov, por 5-7, 6-4, 6-3, 6-3, llevando su defensa del título en Flushing Meadows a la cuarta ronda.

"Que tenga presión y tensión es normal. Las he tenido durante un año, y necesitas manejarlas ", afirmó el italiano. "O las manejas , o no... Es mejor tener que lidiar con eso que no tenerlo".

El lunes, Sinner se enfrentará al estadounidense Tommy Paul (14to) o al kazajo Alexander Bublik (23ro) en pos de un lugar en los cuartos de final.

Sinner extendió su racha ganadora en torneos de Grand Slam sobre pistas duras a 24 partidos, incluyendo los campeonatos en el US Open en 2024 y el Abierto de Australia en 2024 y 2025. También ganó el trofeo en Wimbledon en canchas de césped en julio.

Pero la racha de sets de Sinner en Nueva York terminó. Había ganado 14 consecutivos desde hace un año, cuando perdió uno en una victoria contra el campeón de 2021, Daniil Medvedev.

Sinner explicó que su servicio no se sintió del todo bien el sábado, y que Shapovalov lo estaba leyendo bien.

"Hoy pude poner presión sobre Jannik", dijo Shapovalov. "Así que, ¿quién dice que otro jugador no puede hacer lo mismo?"

El sábado, Sinner cometió una doble falta para cerrar el primer set, posterior a un electrizante punto de 30 golpes en el que ambos jugadores hicieron drop shots. Sinner ganó ese punto al correr de regreso a la línea de fondo y girar su cuerpo para realizar un globo ganador que flotó justo fuera del alcance de Shapovalov.

Después de recuperarse para igualar el partido a un set por lado, Sinner se encontró perdiendo 3-0, 0-30 en el tercero. Shapovalov ganó 14 de 17 puntos.

"Fue un momento clave", dijo Sinner más tarde.

A partir de ahí, Sinner ganó nueve juegos seguidos para tomar el control.

"Estábamos yendo de igual a igual. Fue un partido muy cerrado. Muchos juegos fueron muy cerrados" , dijo Shapovalov, un zurdo canadiense que fue semifinalista en Wimbledon en 2021 . "Él es el número 1 por una razón. Lo manejó muy bien. Lucha extremadamente bien. Hizo un trabajo tremendo para darle la vuelta estando 3-0 abajo en el tercero".