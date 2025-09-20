Jefferson-Wooden suma oro en 200 m

TOKIO.- La velocista estadounidense Melissa Jefferson-Wooden es dueña de una medalla de oro de un Mundial de atletismo. De hecho, tiene dos.

Su mayor victoria podría ser que su padre, Melvin, estuvo presente en Tokio para verla.

La nueva estrella del sprint donó células madre de su médula ósea hace siete años, cuando tenía 17. Fue para ayudar a su padre a superar una enfermedad potencialmente mortal en la que la médula no produce suficientes glóbulos blancos para enriquecer el sistema inmunológico.

Después de ganar los 200 metros el viernes para convertirse en la primera mujer estadounidense en completar el doblete de velocidad en los mundiales, reflexionó sobre una decisión que cambió su vida y salvó la de su padre.

“No lo hice solo porque él era mi papá, sino porque quería poder decir: ‘Si tengo la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo’”, afirmó Jefferson-Wooden. “Y de eso se trata la vida”.

La mamá y el papá de Wooden, Johanna y Melvin Jefferson, estaban en el palco con el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, para ver a su hija hacer historia. La familia Jefferson viaja en grupo, y Wooden-Jefferson dijo que ha sido gratificante tener a su mamá, papá, tías y tíos en Tokio.

“Dicen: ‘No puedo esperar a verte salir y hacer historia’”, comentó Jefferson-Wooden. “Y escuchar eso de ellos es como, si pueden tener tanta fe en mí, y yo soy la que está en la línea, entonces ¿por qué no puedo tener esa fe en mí misma para poder hacer esas cosas?”

Todo esto proviene de una especialista en 100 metros que sorprendió a sus entrenadores al comienzo de este año cuando dijo que quería tomarse los 200 un poco más en serio.