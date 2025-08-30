Jelena Ostapenko se disculpa con Taylor Townsend por incidente en el tenis

NUEVA YORK (AP) — Jelena Ostapenko se disculpó en las redes sociales el sábado por decirle a Taylor Townsend que no tenía "educación" a principios de la semana, cuando la local se impuso en el Abierto de Estados Unidos.

La tenista letona explicó que su intención era sólo señalar lo que había percibido como una conducta que no iba de acuerdo con las reglas de etiqueta del tenis.

Ostapenko, la campeona del Abierto de Francia en 2017, escribió en una publicación que el inglés no es su lengua materna.

"Así que cuando dije educación, me refería únicamente a lo que creo que es la etiqueta en el tenis, pero entiendo cómo las palabras que usé podrían haber ofendido a muchas personas más allá de la cancha de tenis", precisó.

Townsend dijo que no estaba al tanto de la disculpa el sábado, al comenzar una conferencia de prensa tras un triunfo en dobles. Sonrió luego que un reportero le leyó lo publicado por Ostapenko.

"Es bueno que ella haya hecho eso, disculparse", respondió Townsend.

Añadió que Ostapenko no se había comunicado directamente con ella pare expresarle las disculpas.

"Está bien, al final, pienso que hay una lección de aprendizaje para ella... Es bueno que haya acudido a las redes sociales para disculparse", dijo. "Pero espero realmente que, a partir de esto, ella pueda entender y decirse: ´No puedo controlar a la gente y es mejor concentrarme sólo en mí misma´".

Después del episodio el miércoles, cuando las dos jugadoras sostuvieron una discusión prolongada después de darse la mano en la red, un reportero le preguntó a Townsend, quien es negra, si pensaba que había connotaciones raciales en lo que Ostapenko le dijo en la cancha.

"No lo tomé de esa manera, pero también, ya sabes, eso ha sido un estigma en nuestra comunidad de ser 'no educados' y todas esas cosas, cuando es lo más alejado de la verdad", respondió la estadounidense.

Ostapenko escribió aquel día en las redes sociales que le pareció "irrespetuosa" la actitud de su rival por no disculparse después de ser ayudada por un golpe en la red durante un punto.

La letona también se quejó de que Townsend comenzó a calentar antes del partido en la red, en lugar de hacerlo desde la línea de fondo.

Townsend jugará en la cuarta ronda de individuales este domingo.