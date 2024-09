Críticas de Jorge Campos a la Selección Mexicana y el Futbol Mexicano

Este martes la Selección Mexicana enfrentará a Canadá en el segundo partido amistoso de esta fecha FIFA y aunque en el debut de Javier Aguirre golearon a Nueva Zelanda, las críticas al futbol mexicano no se detienen. Esta vez, fue Jorge Campos quien dejó un mensaje fuerte a la Federación Mexicana de Futbol.

En una entrevista con David Faitelson en su programa "Faitelson sin censura", el histórico portero mexicano comparó el crecimiento del futbol estadounidense con el retroceso del mexicano.

"Te decía que la MLS iba a ser mejor que México, que los gringos serían mejor que nosotros en selección porque ellos ven a 20, 30 años y es triste lo que está pasando. Se están acabando nuestro futbol, pero no es de hoy, llevamos 20 años donde la mayoría de la gente que está en el futbol no sabe de futbol ni de procesos", declaró.

Después de ser cuestionado sobre un posible deseo de ser director técnico o si recibió llamadas del futbol mexicano para tomar algún puesto como directivo, Campos le confesó a Faitelson por qué no aceptaría un trabajo de ese estilo en México.

"Los proyectos me gustan como acá. Llevo casi 20 años viviendo acá y me gustan los proyectos a largo plazo (...) Que haya una continuidad y se forme algo grande, familiar, y en México no. Es negocio y negocio, queremos ganar mil millones mañana y eso es difícil, a menos que ganes la lotería", concluyó.