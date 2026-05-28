Josh Jacobs fue liberado; continúa investigación

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GREEN BAY.- El corredor de los Packers de Green Bay Josh Jacobs fue liberado de una cárcel de Wisconsin mientras las autoridades investigan más a fondo denuncias de abuso doméstico.

Jacobs fue arrestado el martes en el condado de Brown por denuncias de estrangulamiento y asfixia, además de otros delitos, relacionados con hechos ocurridos durante el fin de semana. Sus abogados señalaron que él niega haber cometido alguna falta.

El fiscal de distrito David Lasee manifestó que es demasiado pronto para tomar una decisión formal sobre la presentación de cargos.

"Nuestra oficina ha solicitado una investigación adicional, ya que hay motivos para creer que podría existir evidencia adicional que influiría en si corresponde presentar cargos penales y qué cargos se presentarían. ... La investigación sigue abierta y está en curso", dijo Lasee.

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Los abogados de Jacobs —David Chesnoff, Richard Schonfeld y Clarence Duchac— expresaron que están satisfechos de que haya salido de la cárcel.

"Animamos a todos a mantener la mente abierta mientras el asunto se revisa por completo. Seguimos confiando en que, una vez que se reúna y evalúe toda la evidencia, confirmará que no deberían presentarse cargos contra Josh en el futuro", dijeron.

El jefe de policía de Hobart/Lawrence, Michael Renkas, indicó que la policía respondió a una denuncia relacionada con Jacobs alrededor de las 8:30 de la mañana del sábado.

Jacobs es el principal corredor que regresa de los Packers después de correr para 929 yardas y 13 touchdowns en 2025.