Jugarán Sabalenka y Djokovic dobles mixtos

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NUEVA YORK.- Aryna Sabalenka, la número uno del ranking, y Novak Djokovic, campeón de 24 torneos de Grand Slam, encabezan la lista inicial de 16 equipos inscritos en el campeonato de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos.

El torneo fue reformado el año pasado, con un premio de 1 millón de dólares para los ganadores, en un esfuerzo por lograr que las principales figuras de individuales compitieran. Muchas de esas estrellas figuraban entre los equipos anunciados el lunes por la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Iga Swiatek y Casper Ruud, subcampeones en 2025, vuelven a estar inscritos, junto con Elena Rybakina y Taylor Fritz, la dupla japonesa de Naomi Osaka y Kei Nishikori, y Jessica Pegula y Jack Draper.

El cuadro principal se disputará durante dos días el 25 y 26 de agosto, con todos los partidos programados para jugarse en el Arthur Ashe Stadium y el Louis Armstrong Stadium, los dos recintos más grandes del Abierto de Estados Unidos, y se transmitirán por las plataformas de ESPN.

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Los equipos pueden inscribirse hasta el 17 de agosto, cuando las seis parejas con la mejor suma de rankings de individuales en ese momento ingresarán automáticamente al cuadro principal. Eso significa que Sabalenka, bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos en la rama femenina, y Djokovic, que a los 39 años aún ocupa el puesto número 5 del circuito masculino, tendrán asegurado su lugar en el cuadro.

La USTA otorgará invitaciones (wild cards) a ocho equipos, y otros dos equipos se ganarán su lugar en el cuadro mediante un torneo de clasificación que se celebrará el 24 de agosto.

El resto de los equipos inscritos hasta el lunes:

Mirra Andreeva y Andrey Rublev, Belinda Bencic y Flavio Cobolli, Diana Shnaider y Daniil Medvedev, Amanda Anisimova y Learner Tien, Alex Eala y Felix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez y Frances Tiafoe, Taylor Townsend y Alexander Zverev, Elena-Gabriela Ruse y Nuno Borges, Sara Errani y Andrea Vavassori, Katerina Siniakova y Henry Patten, y los hermanos Peyton Stearns y Preston Stearns.