Julio César Chávez Jr. vuelve al ring tras superar adversidades

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, prepara su regreso al boxeo profesional el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, en medio de un entorno legal que lo mantiene bajo libertad condicional.

A pesar de enfrentar un proceso judicial por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y tráfico de armas, el pugilista fue anunciado por su padre, quien presumió el regreso de su heredero, que también será reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo dentro del Torneo Guadalupano.

"Les quiero informar que mi hijo Julio va a reaparecer, y Mauricio Sulaimán le hará algo muy chingón. Pasar por un infierno y volver a pelear no es fácil. Por eso quiero que haga tres o cuatro peleas, y después veremos", mencionó Chávez González.

El Gran Campeón, quien compartió lo complicado que han sido los últimos meses por los ataques a su familia, agradeció ver con salud y buen ánimo a su vástago, quien lleva un año y medio alejado de las adicciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Él tiene año y medio limpio, y le ha costado mucho esfuerzo, porque justo los primeros dos años son los más complicados de vencer. Pero él ha encontrado en el boxeo una manera de no pensar en otra cosa que no sea estar bien físicamente".

Con la ilusión de ver una nueva versión del continuador de la dinastía Chávez, el exboxeador expresó su deseo de verlo, en la recta final de su carrera, disputar una pelea grande en busca de algún cinturón.

"Vamos para allá, primeramente Dios. Cuando peleó con Jake Paul era para que le ganara, pero empezó muy tarde. Si hubiera apretado desde el inicio, ganaba", finalizó.