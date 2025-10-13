Ricardo Cordero cerca del liderato

Tras la multitudinaria recepción del contingente panamericano al pie del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, la edición 75 de la Carrera Panamericana continuó este domingo con su cuarta jornada, que tuvo como destino final el estado de Querétaro. A pesar de que la organización determinó cancelar algunos tramos del recorrido debido al deterioro de las carreteras, la etapa no estuvo exenta de emoción.

El potosino Ricardo Cordero, junto a su navegante Marco Hernández, preparó un ataque estratégico que les permitió ganar la jornada y recortar 30 segundos al líder general, quedando a tan solo 15 segundos de empatar el liderato absoluto de la competencia.

“Amanecimos con la noticia de la cancelación de algunos tramos el día de hoy. Así que decidimos preparar el ataque de una vez por todas; la carrera se está haciendo madura y con ello se van recortando los días. Tuvimos una gran jornada, apretamos a fondo y recortamos 30 segundos más. Llegamos a Querétaro solo con 15 segundos de desventaja. El Team GHR Motorsport / 399 Tactical está realizando un trabajo impecable, todo sigue bajo lo planeado. Mañana nos dirigimos hacia nuestra casa rallística, Michoacán ya espera el día 5 de la competencia; en Mil Cumbres intentaremos remontar y tomar el liderato. La intención es llegar como líderes a casa, San Luis Potosí”, expresó Cordero, seis veces campeón de “La Pana”.

La Carrera Panamericana 2025 entra en su fase decisiva. Con el paso de los días, los autos comienzan a resentir el desgaste mecánico y las tripulaciones afrontan el cansancio acumulado, mientras la lucha por los primeros lugares se vuelve cada vez más cerrada.

Con la llegada a Morelia, los equipos enfrentarán el legendario tramo de Mil Cumbres, considerado uno de los más exigentes del recorrido. La expectativa crece rumbo a la llegada del contingente a San Luis Potosí, donde se espera una gran fiesta automovilística antes del cierre en Zacatecas, sede de la última etapa de esta histórica 75ª edición de La Carrera Panamericana.