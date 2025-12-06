logo pulso
Kevin Durant alcanza los 31000 puntos en la NBA

El jugador de los Rockets llega a una cifra récord en su carrera profesional.

Por AP

Diciembre 06, 2025 05:09 p.m.
Kevin Durant alcanza los 31000 puntos en la NBA

HOUSTON (AP) — Kevin Durant se convirtió en el octavo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 31.000 puntos en su carrera el viernes en el partido de los Rockets de Houston contra los Suns de Phoenix.

Entró al juego necesitando solo cuatro unidades para alcanzar la marca. Anotó dos tiros libres para sus primeros puntos de la noche antes de lograr la marca con un tiro en suspensión a mitad del primer período.

Durant, de 37 años, lo hizo en el juego número 1.141 de su carrera, empatando con el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, LeBron James, al hacerlo en el tercer menor número de juegos, solo detrás de Michael Jordan (1.011) y Wilt Chamberlain (1.015).

Los otros jugadores que han anotado al menos 31.000 puntos son Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant y Dirk Nowitzki.

Durant, la segunda selección general en el draft de 2007, está en su primera temporada con los Rockets después del intercambio de gran magnitud de este verano desde Phoenix.

