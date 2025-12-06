logo pulso
Se reportan más de 900 muertos por inundaciones en Indonesia

Por EFE

Diciembre 06, 2025 03:52 p.m.
Se reportan más de 900 muertos por inundaciones en Indonesia

El número de muertos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra que azotaron la isla indonesia de Sumatra en los últimos días superó los 900, según reportó la agencia de gestión de desastres del país.
Mientras tanto, otras 410 personas siguen desaparecidas.
Como consecuencia del desastre natural, advirtieron las autoridades locales, uno de los principales problemas actuales es la falta de artículos de primera necesidad para las poblaciones inundadas.
"Mucha gente necesita artículos de primera necesidad. Muchas zonas remotas de Aceh siguen siendo inaccesibles", declaró a la prensa el gobernador provincial de Aceh, Muzakir Manaf "La gente no muere por las inundaciones, sino de hambre. Así son las cosas", aseveró.
En las últimas semanas, una serie de tormentas tropicales y lluvias monzónicas golpearon varias zonas del sur y sudeste asiático.
Más de 1790 personas fallecieron como consecuencia de estos desastres naturales, ocurridos principalmente en Indonesia, Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam.

