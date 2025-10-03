Keylor Navas revela su portero favorito en el futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La llegada de Keylor Navas al futbol mexicano sorprendió a propios y extraños, por la dimensión que adquirió como futbolista en el Real Madrid.

El portero costarricense hizo historia en La Casa Blanca durante las cinco temporadas en que vistió la camiseta merengue.

Como guardameta del que es considerado el mejor equipo de todos los tiempos, el Halcón conquistó 12 títulos.

Por tal motivo, su contratación con los Pumas se robó los reflectores en el mercador veraniego rumbo al Apertura 2025 de la Liga MX.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por tal motivo, su contratación con los Pumas se robó los reflectores en el mercado de fichajes veraniego, rumbo al Apertura 2025 de la Liga MX.

Real Madrid o Saprissa... es una cuestión muy complicada porque es verdad que con Saprissa viví el sueño de ser jugador de primera división en Costa Rica y con Real Madrid viví el sueño de cualquier futbolista a nivel mundial que es ganar títulos y ganar Champions

Iker Casillas o ... por época y demás Casillas.

Efraín Juárez o Miguel Herrera... ¿De qué se trata, de que me quede sin trabajo que me echen de la selección o que me saquen

Milán 2016 y Kiev 2018, para mí al final de Milán, la primera Champions League

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi... está duro, fue compañero de Cristiano, si tuviera que escoger... por el momento que estuve con ellos y demás, con Cristiano

Liga argentina o Liga mexicana... unos tacos 100%

Cuartos de final del 2014 en Brasil o el Aztecazo que eras un niño... es fácil me quedo con Brasil que fue lo que viví dentro de la cancha, creo que también la historia de Costa Rica en los Mundiales ha sido la mejor en ese Mundial, entonces para mí fue una experiencia única

Jorge Campos o Guillermo Ochoa... Por lo que vi, me quedo con Ochoa

Ramsey o Gareth Bale Por lo vivo también me quedo con Gareth, por lo vivido en Madrid, fueron momentos únicos, no tienen comparación