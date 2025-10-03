logo pulso
Cae Santos en el primero de la serie

En el arranque del Play-in sucumbieron ante Mineros de Zacatecas

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Cae Santos en el primero de la serie

En el inicio de la serie disputada en el Gimnasio Marcelino González, los Mineros de Zacatecas aprovecharon su localía para derrotar a los Santos del Potosí con marcador de 91-77, resultado que les otorga la ventaja de 1-0 en la serie.

El partido comenzó con dominio potosino, quienes mostraron gran certeza en el tiro de larga distancia y lograron cerrar el primer cuarto con ventaja de 17-23. Sin embargo, en el segundo parcial los locales respondieron con una sólida defensa, evitando que los visitantes encontraran puntos en la pintura y dando la vuelta al marcador para irse al descanso con ventaja de 49-39.

En el tercer periodo el duelo se mantuvo cerrado, aunque nuevamente los Mineros supieron capitalizar sus oportunidades y mantuvieron el control para llegar al último cuarto con diferencia de 74-62. Ya en los minutos finales, la quinteta local manejó con inteligencia el reloj y neutralizó los intentos de reacción de Santos, asegurando la victoria por 91-77.

El jugador más valioso del encuentro fue Bryan Rivera, quien registró 23 puntos y 3 rebotes, consolidándose como la figura del triunfo zacatecano. El segundo juego de la serie está programado para esta misma noche a las 20:05 horas, y podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de la LNBP.

