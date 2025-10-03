Se perderá G. Martínez resto de la campaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Las malas noticias continúan en los Pumas de Efraín Juárez. En espera de que se confirme de manera oficial, Guillermo Martínez se perdería lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX, por una fuerte lesión.

El Club Universidad Nacional podría sufrir la dolorosa baja de su centrodelantero titular, quien tendría que ser intervenido quirúrgicamente, debido a una fractura del metatarsiano.

En las próximas horas, el “Memote” tendría que ser intervenido quirúrgicamente y su tiempo de recuperación podría ser de hasta tres meses.

Es decir, el atacante mexicano estaría de regreso sobre los terrenos de juego hasta el Clausura 2026.

De esta manera, conjunto auriazul no podría contar con su goleador para el cierre de la Fase Regular del Apertura 2025 y para la Fiesta Grande del futbol mexicano, en donde aspira a poder clasificar.

Cabe recordar que Guillermo Martínez es actualmente, junto a Jorge Ruvalcaba, el futbolista de los Pumas con más anotaciones (cuatro) en el torneo.

Antes del Clásico Capitalino contra el América, el “Memote” sufrió molestias físicas y tuvo que entrenar por separado durante la semana previa.

Ya en el partido, entró de cambio para sustituir a José Juan Macías y únicamente pudo disputar 34 minutos.

El propio JJ se apunta para ser el delantero titular del equipo comandado por Efraín Juárez.