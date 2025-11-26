Kylian Mbappé anota 4 goles para el Real Madrid en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé anotó cuatro goles para el Real Madrid en un partido de la Liga de Campeones por primera vez en su carrera, incluyendo el segundo triplete más veloz de la historia de la competición.

Mbappé anotó tres veces en poco menos de siete minutos en la victoria 4-3 del Real Madrid contra el Olympiakos.

“Estoy muy feliz de haber marcado los goles, siempre es un placer para mí”, dijo Mbappé. “Mis compañeros siempre me dan buenos balones. Tengo la suerte de jugar para este equipo que tiene tanta calidad”.

Mbappé marcó el triplete a los 22, 24 y 29 minutos, después de que Chiquinho había adelantado a Olympiakos, a los 8 minutos. El internacional francés añadió su cuarto gol al 60, después de que Mehdi Taremi anotara para los locales al 52. Ayoub El Kaabi marcó el tercer gol de Olympiakos al 81.

Mohamed Salah estableció el récord en un juego del Liverpool contra Rangers en la Liga de Campeones en 2022, según la UEFA. El delantero egipcio necesitó seis minutos y 12 segundos para marcar sus goles después de ingresar al partido siete minutos antes de su primer gol.

Fue el quinto hat trick de Mbappé en la Liga de Campeones, y el segundo esta temporada. Había anotado tres veces contra Kairat en la segunda jornada de la fase de liga. Dos de sus tripletes fueron con el Paris Saint-Germain.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen ocho hat tricks, cada uno en la Liga de Campeones, mientras que Robert Lewandowski tiene seis.

Mbappé ahora lidera la Liga de Campeones en goles esta temporada con nueve, tres más que Victor Osimhen del Galatasaray.

Los goles de Mbappé ayudaron al Madrid a poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en todas las competiciones, y movieron al gigante español al quinto lugar en la clasificación de la fase de liga de la Liga de Campeones.

“Era importante ganar de nuevo”, dijo Mbappé. “Tres partidos sin victoria es mucho para nosotros. Teníamos que ganar para asegurarnos de mantenernos entre los ocho primeros, que es el objetivo para nosotros ahora”.