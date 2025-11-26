Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista

Villa de Pozos, S.L.P.— El regidor concejal Dante Alan condenó la agresión cometida contra un periodista en Villa de Pozos, al señalar que este tipo de hechos limita el ejercicio informativo y afecta el derecho de la ciudadanía a acceder a información.

Sostuvo que una agresión dirigida a personas que realizan labores periodísticas constituye un atentado contra la libertad de expresión, por lo que consideró necesario evitar que la violencia en contra del gremio se normalice.

El regidor solicitó a las autoridades competentes que el caso sea investigado a fondo, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes. También pidió que se refuercen medidas para garantizar la seguridad de quienes ejercen actividades informativas en la zona.

Finalmente, expresó su solidaridad con el comunicador afectado y reiteró que la protección al trabajo periodístico es fundamental para el entorno democrático de Villa de Pozos.

