logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista

La protección al trabajo periodístico es fundamental, declara regidor de Villa de Pozos tras agresión a comunicador.

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 04:18 p.m.
A
Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista

Villa de Pozos, S.L.P.— El regidor concejal Dante Alan condenó la agresión cometida contra un periodista en Villa de Pozos, al señalar que este tipo de hechos limita el ejercicio informativo y afecta el derecho de la ciudadanía a acceder a información.

Sostuvo que una agresión dirigida a personas que realizan labores periodísticas constituye un atentado contra la libertad de expresión, por lo que consideró necesario evitar que la violencia en contra del gremio se normalice.

El regidor solicitó a las autoridades competentes que el caso sea investigado a fondo, se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes. También pidió que se refuercen medidas para garantizar la seguridad de quienes ejercen actividades informativas en la zona.

Finalmente, expresó su solidaridad con el comunicador afectado y reiteró que la protección al trabajo periodístico es fundamental para el entorno democrático de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista
Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista

Regidor de Villa de Pozos condena agresión contra periodista

SLP

Redacción

La protección al trabajo periodístico es fundamental, declara regidor de Villa de Pozos tras agresión a comunicador.

Senado ratifica a potosino como magistrado del TFJA
Senado ratifica a potosino como magistrado del TFJA

Senado ratifica a potosino como magistrado del TFJA

SLP

El Universal

La oposición acusó que muchos de los perfiles seleccionados tienen cercanía con Morena

Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes
Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

Pide diputada regular la venta de alcohol en lugar de retenes

SLP

Leonel Mora

Desde la Comisión de Movilidad, Jacquelinn Jáuregui planteó mejorar la regulación de horarios

Buscan concretar la creación del nuevo organismo de transparencia
Buscan concretar la creación del nuevo organismo de transparencia

Buscan concretar la creación del nuevo organismo de transparencia

SLP

Leonel Mora