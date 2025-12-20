Kylian Mbappé iguala récord de goles de Cristiano Ronaldo en victoria del Real Madrid sobre Sevilla

BARCELONA (AP) — Kylian Mbappé anotó su gol número 59 para el Real Madrid en 2025 el sábado, igualando el récord del club de más goles en un año que ostentaba Cristiano Ronaldo.

El hito estuvo a punto de escapársele al delantero francés hasta que convirtió un penal a cuatro minutos del final para completar la victoria 2-0 sobre el Sevilla, que se quedó con diez hombres.

Mbappé igualó la cifra de Cristiano del 2013. Después de abrazar a sus compañeros, celebró el logro con una versión moderada del característico festejo del exjugador del Madrid antes de lanzar un beso a las cámaras de televisión.

El exastro del Paris Saint-Germain, que se unió al Madrid en el verano de 2024, ha anotado 29 veces para el Madrid esta temporada, incluyendo un máximo de liga de 18 goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jude Bellingham marcó con un cabezazo a los 38 minutos y el Sevilla perdió al defensor Marcao por una segunda amonestación por entradas imprudentes a 20 minutos del final. El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, también fue expulsado por el árbitro durante el descanso.

Alonso ha estado bajo presión durante varias semanas debido a una serie de malos resultados y al juego en general poco convincente de su equipo lleno de estrellas. Los medios deportivos españoles están llenos de especulaciones de que el entrenador de primer año podría ser reemplazado.

Ahora, el presidente del club madrileño, Florentino Pérez, tendrá dos semanas para reflexionar sobre el futuro del equipo antes de su próximo partido contra el Real Betis el cuatro de enero.

Alonso no podía permitirse otro desliz en el Santiago Bernabéu después de que su equipo perdiera sus dos partidos anteriores. Pero los aficionados del Madrid aún tenían motivos para quejarse después de que el Sevilla creara repetidamente oportunidades de gol, incluso después de quedarse con diez hombres.

El chileno Alexis Sánchez, aún ágil a sus 37 años, y el lateral derecho Juanlu Sánchez se destacaron más con un Sevilla que encontró huecos en la defensa del Madrid.

El Madrid necesitó a Thibaut Courtois para negar los intentos de Alexis, Isaac Romero y Alfonso González en cuatro ocasiones en la segunda mitad. Pero el Sevilla podría haberse adelantado si hubiera mostrado más precisión en la definición al principio.

El resultado aún estaba en duda hasta que Mbappé convirtió su penal después de que Juanlu cometiera falta sobre Rodrygo en el área.

El Madrid está en segundo lugar a un punto detrás del Barcelona antes de que el líder visite el domingo al Villarreal, que ocupa el tercer lugar.