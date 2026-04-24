Larcamón cuestiona a la directiva de la Máquina

A pesar de que, en el papel, ya está clasificado a la Liguilla y de que está luchando por convertirse en el mejor equipo de la Temporada 2025-26, el Cruz Azul decidió despedir a Nicolás Larcamón.

De manera sorpresiva, la directiva de la Máquina tomó la postura de echar al director técnico argentino, a falta de una jornada para que concluya la fase regular y de que comience la "Fiesta Grande".

Con 30 puntos, producto de ocho victorias y seis empates, el conjunto de la Noria se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, con posibilidades de escalar hasta la segunda posición.

Sin embargo, la racha negativa de nueve partidos en fila sin ganar, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf, provocó que el proyecto del nacido en Buenos Aires se pusiera en tela de juicio.

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Además de los juegos consecutivos sin conocer la victoria, se suma la eliminación de la Concachampions y el bajón en el funcionamiento de su equipo.

Luego de que el Cruz Azul hiciera oficial su salida, Nicolás Larcamón habló en entrevista con TUDN y se sinceró.

"Decisiones que no queda más que aceptar, más allá de lo uno que piense y sienta. Respeto la decisión, pero ni la comparto ni la entiendo, bajo ningún punto de vista", manifestó.

En charla con David Faitelson, el estratega argentino reconoció que le hubiera gustado que le dieran la oportunidad de demostrar que era capaz de revertir la situación en la "Fiesta Grande", que está a la vuelta de la esquina.

"Siento que éramos merecedores de probar nuestra suerte en la Liguilla. Hace un año que se viene haciendo un trabajo que hoy la tabla [nos pone] como el mejor equipo de la temporada, es evidencia el trabajo. Estábamos cuatro días de jugarnos la posibilidad de ser los mejores de la temporada y de ganar ese millón de dólares que había en juego", resaltó.

"Tenía mucha presión de la gente.. coincido el aficionado es lo más importante, lo más lindo que tiene el futbol, es por lo que todos servimos a nuestro trabajo, soy consciente de que a la afición la envuelve la histeria que reina en las redes sociales".

"La despedida muy sentida con el plantel, la relación venía siendo muy buena, nunca una distancia, con la tranquilidad y certeza de que el vestuario nos respaldó hasta el último minuto, incluso nos manifestaron que ellos hablaron con la directiva para que revirtieran la decisión y les dijeron que no que era una decisión tomada", finalizó.