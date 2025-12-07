Larcamón expone el desgaste físico en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul quedó fuera del Apertura 2025 y Nicolás Larcamón ofreció una valoración puntual de lo sucedido. El empate ante Tigres no fue suficiente para avanzar y el técnico indicó que hay elementos específicos que influyeron en el desenlace de la Liguilla.

El estratega recordó el partido contra Pumas en la Jornada 17 como un punto determinante en el cierre del torneo. "No me olvido que en la Jornada 17 nos fracturan a Kevin, termina con el jugador amonestado, Kevin fuera cinco meses y en ese partido perdimos el liderato..." declaró. Para Larcamón, ese momento condicionó el camino del equipo.

El técnico subrayó que ese resultado pudo modificar el presente: "hoy este partido nos clasificaría la final, si somos justos y si consideras el grupo al cual accedí a la Liguilla, por cierto, estuve en todas, no es menor", añadió en conferencia de prensa.

Larcamón también habló del análisis global sobre su gestión en el Apertura 2025. "Creo que si haces un análisis un poco más profundo... esta se podría decir que es la primera al frente de un equipo de los denominados grandes. Pero verdaderamente yo me quedo mucho más con los merecimientos".

Otro punto que aclaró fue la ausencia inicial de Carlos Rodríguez y José Paradela en la vuelta ante Tigres. El técnico señaló que el estado físico de su plantel fue determinante. También se refirió a la lesión de Jesús Orozco: "Lo de Jesús estamos a la espera de los resultados, no se ve nada bien..."

Larcamón explicó que la acumulación de minutos condicionó la toma de decisiones. "Hoy veníamos de jugar las series con Chivas, no tuvimos margen de ese cuarto día de descanso... la merma física se nota, se iba a notar en los momentos definitivos del partido", argumentando que el cansancio era inevitable.

-----Guido Pizarro ilusionado y emocionado por estar en la final

Tigres clasificó a la final y, desde la dirección técnica, Guido Pizarro presentó una postura mesurada. Sin excesos discursivos, el técnico reconoció el avance y el trabajo del grupo durante el torneo.

"Contento, lejos de hablar de mi, el orgullo por el plantel, con nuestra gente... nos falta el último paso", señaló Pizarro. Su enfoque puso el mérito en el vestuario y no en su figura.

El entrenador recalcó que aún queda un objetivo por cumplir y que el partido decisivo será el parámetro real. "Sabemos que nos falta el último paso, que es el más importante", expresó tras avanzar a la Final.

Finalmente, destacó la evolución del equipo y el valor de la localía en este torneo, donde Tigres apenas cedió un juego. "Me ilusiona ver a mis jugadores crecer a nivel deportivo y personal... Hemos hecho una fortaleza aquí con ellos", concluyó Pizarro.