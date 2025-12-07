ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026
El equipo femenil del Atlético de San Luis puso en marcha su preparación con miras al torneo Clausura 2026, con una planeación que contempla trabajo intenso, evaluaciones físicas y una serie de encuentros amistosos que permitirán llegar en óptimas condiciones al arranque del campeonato.
Las jugadoras potosinas comenzaron con las pruebas médicas los días 1 y 2 de diciembre, proceso indispensable para evaluar su estado físico previo al inicio formal de la pretemporada. A partir del 3 de diciembre, el plantel inició los entrenamientos en la Ciudad Deportiva La Presa, bajo la dirección técnica de Ignacio Quintana, quien busca consolidar la dinámica y estilo de juego del equipo desde las primeras sesiones.
Como parte de la preparación, el ADSL Femenil sostendrá tres partidos amistosos, fundamentales para tomar ritmo competitivo y afinar detalles tácticos: Sábado 13 de diciembre ante Santos Laguna; Viernes 19 de diciembre ante Atlas; Viernes 26 de diciembre ante Necaxa.
Con este plan de trabajo, Atlético de San Luis Femenil busca llegar fortalecido al Clausura 2026, comprometido con mejorar su desempeño y ofrecer un torneo de alto nivel.
