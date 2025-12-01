Larcamón reconoce que Cruz Azul puso en riesgo serie ante Chivas

Nicolás Larcamón no escondió su autocrítica tras la sufrida clasificación de Cruz Azul a las semifinales del Apertura 2025. El técnico celeste admitió que su equipo dejó vivo a Chivas por un mal planteamiento inicial en CU, donde terminaron ganando 3-2, pero con la sensación de haber jugado con fuego.

El argentino reconoció que, pese al triunfo, hay aspectos que deben corregir de inmediato. Para él, Cruz Azul no puede permitirse desconexiones como las del primer tiempo ante el Rebaño, especialmente en la liguilla, donde el margen de error es mínimo y cada detalle pesa".

Larcamón explicó que la serie tuvo dos caras muy claras. "Los dos partidos tuvieron una tónica similar, donde el primer tiempo fue para ellos. Ellos tienen una propuesta de una intensidad, una agresividad que, tanto en el primer partido como en el segundo, en el primer tiempo, les dio muchísima eficacia. Después, creo que en los segundos tiempos tuvimos la capacidad de, en el primer partido, generar y terminar siendo dominadores del partido.

Y agregó: "Creo que afloró una respuesta no solamente evolutiva, emocional, sino también futbolística, para que en ese segundo tiempo encontremos soluciones a un quilombo, a un problema en el que nos habíamos metido solitos con un primer tiempo realmente muy malo, con muchas desconcentraciones, con mucho mal manejo de interpretación de lo que pedía el partido".

El técnico destacó la forma en que Cruz Azul logró recomponer el rumbo después del descanso. "Siempre entendemos que las formas... los goles terminan siendo a partir de una intención", comentó, subrayando que el equipo supo gestionar el partido y liquidar la eliminatoria. "Lo que más destaco es el aprendizaje... con ese muy mal primer tiempo, con esa desconexión", sentenció.

Larcamón fue claro al señalar que el inicio ante Chivas fue inadmisible para una serie de cuartos de final. "Pusimos la serie en riesgo por lo mal que iniciamos el partido... acumulamos muchos errores", afirmó. También anticipó que el duelo ante Tigres será distinto tácticamente, donde deberán ser más proactivos para evitar otro susto.

Con la mirada en lo que viene, el estratega insistió en la importancia de jugar "un partido a la vez". "Decirlo es muy fácil... el nivel de exigencia va a estar altísimo, pero confiamos y hemos trabajado mucho en estos cinco meses para que, precisamente, casi la totalidad del plantel esté conectado, en tensión, preparado y entrenado para afrontar los momentos de este diciembre que se nos viene por delante".

Larcamón también aprovechó para responder a las críticas sobre su desempeño histórico en Liguilla. "Sí, ¿te referís al saldo mío en liguilla? Sí... me parecía un dato estadístico muy injustamente tendencioso", explicó, recordando su trayectoria con Puebla, León y Necaxa. Aseguró que su trabajo ha sido competitivo aun con planteles limitados.

Antes de cerrar, lanzó un mensaje directo a la afición cementera. "Aprovecho para invitar a nuestra afición a explotar el estadio... que se vista de azul y solo de azul", pidió Larcamón. "Es un momento para que nuestra afición explote el estadio y empecemos a lograr esa clasificación a la final", remató, confiando en que la energía de casa impulse a La Máquina rumbo a la serie ante Tigres.