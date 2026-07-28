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Liga MX enfrentará a la MLS con bajas

Para el Juego de Estrellas, no contará con todos los elementos elegidos

Por El Universal

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Liga MX enfrentará a la MLS con bajas
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      CHARLOTTE, EU.- Al final, Antonio Mohamed encarará el Juego de Estrellas contra la MLS con lo que le dejaron disponible para poner en la cancha.

      Más allá de que la Liga MX presentará un plantel competitivo para el duelo de mañana por la noche en el estadio Bank of América, la realidad es que el "Turco" (entrenador designado para este partido) no contará con todos los elementos que él había elegido.

      Para empezar, el Guadalajara no cedió a cuatro de los cinco futbolistas que había convocado Mohamed. El único que se mantuvo en el grupo es Kevin Castañeda, además de que se agregó a Luis Rey como una especie de compensación.

      Mientras que Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez y Armando González se quedaron con las Chivas para seguir trabajando bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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      Los estelares porteros Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres) tampoco viajaron. Les sustituirán Carlos Moreno (Pachuca) y Carlos Acevedo (Santos). En el caso del costarricense, tiene una ligera molestia muscular y su club prefirió descansarlo.

      Otro que tampoco asistirá para este encuentro es Gilberto Mora, ya que los Xolos pidieron mantenerlo con ellos.

      No obstante, el entrenador argentino cuenta con cinco jugadores del campeón Cruz Azul (Willer Ditta, Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rodríguez y José Paradela), además de cuatro con los que trabaja en el Toluca (Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo y Franco Romero).

      El Pachuca, además del meta Moreno, cedió al joven volante Elías Montiel y al goleador Salomón Rondón. Por su parte, los Tigres colaboran con los volantes Juan Brunetta y Fernando Gorriarán.

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