Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el choque entre el Cruz Azul y el campeón vigente, Toluca, en el estadio Olímpico Universitario.

Afortunadamente para los aficionados del futbol mexicano, tres de los cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido del día lo protagonizan León y Pachuca, en un duelo de "hermanos" donde los Tuzos buscarán mantenerse en la cima del campeonato, aunque la Fiera desea meterse a zona de clasificación.

Más tarde, y a la misma hora, los Rayados de Monterrey recibirán al Necaxa en el Gigante de Acero mientras los Tigres visitarán al Mazatlán en El Encanto.

Finalmente, el Cruz Azul será anfitrión de los Diablos Rojos en el duelo más atractivo de la jornada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

- León vs Pachuca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

- Monterrey vs Necaxa

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- Mazatlán vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi

- Cruz Azul vs Toluca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX