logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado

Continúa la actividad en el torneo Apertura 2025; destaca el Cruz Azul vs Toluca

Por El Universal

Agosto 23, 2025 11:08 a.m.
A
Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el choque entre el Cruz Azul y el campeón vigente, Toluca, en el estadio Olímpico Universitario.

Afortunadamente para los aficionados del futbol mexicano, tres de los cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido del día lo protagonizan León y Pachuca, en un duelo de "hermanos" donde los Tuzos buscarán mantenerse en la cima del campeonato, aunque la Fiera desea meterse a zona de clasificación.

Más tarde, y a la misma hora, los Rayados de Monterrey recibirán al Necaxa en el Gigante de Acero mientras los Tigres visitarán al Mazatlán en El Encanto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el Cruz Azul será anfitrión de los Diablos Rojos en el duelo más atractivo de la jornada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

- León vs Pachuca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

- Monterrey vs Necaxa

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

- Mazatlán vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi

- Cruz Azul vs Toluca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado
Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado

Liga MX: Horarios y canales de juegos de la jornada 6 este sábado

SLP

El Universal

Continúa la actividad en el torneo Apertura 2025; destaca el Cruz Azul vs Toluca

Rodolfo Rotondi: del sueño infantil a la disciplina profesional
Rodolfo Rotondi: del sueño infantil a la disciplina profesional

Rodolfo Rotondi: del sueño infantil a la disciplina profesional

SLP

El Universal

El jugador argentino recuerda cómo el futbol dejó de ser un juego con amigos para convertirse en una carrera de sacrificios

Tripleta de Kane en goleada del Bayern
Tripleta de Kane en goleada del Bayern

Tripleta de Kane en goleada del Bayern

SLP

AP

Ana Herrera se corona en karate
Ana Herrera se corona en karate

Ana Herrera se corona en karate

SLP

Agencias

Conquistó la dorada en la Cat. -61 km y aseguró boleto a Lima 2027