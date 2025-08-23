logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

Tripleta de Kane en goleada del Bayern

Por AP

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Tripleta de Kane en goleada del Bayern

BERLÍN.- Harry Kane anotó una tripleta y el colombiano Luis Díaz se estrenó con su nuevo equipo y el Bayern Munich comenzó la defensa de su título de la Bundesliga demoliendo el viernes 6-0 al Leipzig.

El poderoso equipo bávaro dominó casi todo el encuentro, con la excepción de un período de 15 minutos después del descanso cuando Antonio Nusa estuvo cerca para los visitantes.

Nusa, a quien también le anularon un gol, solo sirvió para provocar más goles de Kane, quien fue apoyado por el destacado Michael Olise, con dos y Luis Díaz, quien consiguió el otro gol y asistió en dos en su debut en la Bundesliga.

Olise rompió el empate a los 27 minutos y Díaz hizo que los aficionados locales celebraran nuevamente cinco minutos después tras una jugada bien elaborada que involucró a Kane y Serge Gnabry, quien le pasó el balón a Díaz con el talón.

Olise consiguió su segundo gol dos minutos después, facilitado por Gnabry, quien superó a dos defensores del Leipzig para asistir al extremo francés. Olise jugó de central debido a la ausencia por lesión de Jamal Musiala.

Leipzig mejoró después del descanso, sin duda tras una charla severa en el medio tiempo del nuevo entrenador Ole Werner. Werner es uno de los seis entrenadores que debutan en la Bundesliga con nuevos clubes este fin de semana.

Pero Kane, quien debió haberse sentido excluido al principio, consiguió el cuarto del Bayern al 64, hacia volar a un defensor tras recibir el pase de Díaz y superando a Péter Gulácsi en la portería del Leipzig.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, hizo cuatro cambios a la vez al 68 pero no hubo respiro para el Leipzig.

Kane consiguió su segundo gol a los 74 minutos, nuevamente con asistencia de Díaz, y el capitán de Inglaterra completó su primera tripleta de la temporada cuatro minutos después.

El británico también rindió tributo a sus compañeros goleadores.

SLP

AP

