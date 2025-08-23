Ana Herrera se corona en karate

La karateca mexicana Ana Carolina Herrera tocó el cielo en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Fue este viernes que el tatami en la capital paraguaya fue testigo de dicha consagración con la medalla de oro número 25 para nuestra delegación.

El camino hacia la gloria no fue sencillo para Herrera, ya que comenzó la jornada con una derrota de 2-7 ante la argentina Micaela Pacheco. Sin embargo, la tricolor sacó la garra y se recuperó para vencer 7-3 a la venezolana Karinne Tirado en el siguiente combate.

En su último y decisivo duelo de la primera ronda, volvió a demostrar temple y calidad para superar con autoridad 6-1 a la puertorriqueña Yaleika Mojica, triunfo que le aseguró su presencia en las semifinales.

En dicha instancia se vio las caras frente a la colombiana Ana Gómez, con la que protagonizó una electrizante contienda que se definió a favor de la mexicana por un puntaje final de 9 a 7, gracias al que se instaló en la gran final.

La rival en busca de lo más alto del podio sería la brasileña Maria Simarro, quien llegaba invicta a este punto del día. Fue un comienzo igualado y parecía que todo se definirá en los segundos finales, pero Ana Herrera se agigantó y se proclamó clara ganadora y campeona con un contundente 6-1, asegurando su presencia en los Juegos Panamericanos de Mayores Lima 2027.

Este metal dorado no fue el único de la jornada para el karate nacional, ya que Francisco Yoshii se hizo del bronce en la categoría -75 kilogramos gracias a su actuación que le hizo llegar hasta las semifinales.

El representativo de karate llegó a tres preseas (un oro y dos bronces), y mañana, en el cierre de la justa continental, tendrá la oportunidad de aumentar la cosecha con Emilia Salinas en -50 kilogramos y Fabbio Ponce en -60 kilogramos.