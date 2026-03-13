Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción

Este viernes 13 de marzo arranca una nueva jornada del futbol mexicano, con dos partidos más que importantes para cuatro equipos.

Hoy se pone en marcha la Fecha 11, es decir, la Liguilla del Clausura 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

Por tal motivo, cada juego restante en las siguientes semanas será cada vez más relevante para los 18 clubes de la Liga MX.

Sobre todo, porque los lugares de la tabla general, para la Fiesta Grande, se vuelven más difíciles de obtener en este torneo que ya no tiene el Play-In.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este día, el Puebla, el Necaxa, el FC Juárez y el Monterrey entran en acción, con el único objetivo de buscar los tres puntos que les permitan seguir aspirando a avanzar a la siguiente fase.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX hoy

· Puebla vs Necaxa

· Fecha: Viernes 13 de marzo

· Hora: 19:00

· Estadio: Cuauhtémoc

· Transmisión: Azteca7/FOX One/FOX

· FC Juárez vs Monterrey

· Fecha: Viernes 13 de marzo

· Hora: 21:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca7/FOX One/FOX