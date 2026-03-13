logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción

Los encuentros del viernes 13 de marzo definen posiciones rumbo a la Liguilla del Clausura 2026

Por El Universal

Marzo 13, 2026 10:31 a.m.
A
Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción

Este viernes 13 de marzo arranca una nueva jornada del futbol mexicano, con dos partidos más que importantes para cuatro equipos.

Hoy se pone en marcha la Fecha 11, es decir, la Liguilla del Clausura 2026 está cada vez más cerca de comenzar.

Por tal motivo, cada juego restante en las siguientes semanas será cada vez más relevante para los 18 clubes de la Liga MX.

Sobre todo, porque los lugares de la tabla general, para la Fiesta Grande, se vuelven más difíciles de obtener en este torneo que ya no tiene el Play-In.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este día, el Puebla, el Necaxa, el FC Juárez y el Monterrey entran en acción, con el único objetivo de buscar los tres puntos que les permitan seguir aspirando a avanzar a la siguiente fase.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX hoy

· Puebla vs Necaxa

· Fecha: Viernes 13 de marzo

· Hora: 19:00

· Estadio: Cuauhtémoc

· Transmisión: Azteca7/FOX One/FOX

· FC Juárez vs Monterrey

· Fecha: Viernes 13 de marzo

· Hora: 21:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca7/FOX One/FOX

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción
Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción

Liga MX jornada 11: Puebla, Necaxa, Juárez y Monterrey, en acción

SLP

El Universal

Los encuentros del viernes 13 de marzo definen posiciones rumbo a la Liguilla del Clausura 2026

Checo Pérez es último en práctica 1 del GP de China
Checo Pérez es último en práctica 1 del GP de China

"Checo" Pérez es último en práctica 1 del GP de China

SLP

El Universal

George Russell comandó la primera actividad del fin de semana

Giulio Pellizzari es el nuevo líder
Giulio Pellizzari es el nuevo líder

Giulio Pellizzari es el nuevo líder

SLP

EFE

Le arrebata la cima a Isaac del Toro en la Tirreno-Adriatico

Debutan Santas del Potosí con una dolorosa derrota
Debutan Santas del Potosí con una dolorosa derrota

Debutan Santas del Potosí con una dolorosa derrota

SLP

Romario Ventura

El conjunto celestial, cayó en casa ante el Calor de Cancún