Liga MX: partidos y transmisiones del viernes 27

La segunda parte del Clausura 2026 ya está en marcha, por lo que cada vez se vuelve más importante la obtención de puntos.

Luego de que siete jornadas se disputaran, ninguno de los 18 equipos de la Liga MX se puede dar el lujo de dejar escapar unidades de cara al arranque de la Liguilla.

A pesar de que ya han pasado siete partidos, matemáticamente, todos los clubes tienen opciones de clasificar a la Fiesta Grande.

Aunque, cada vez se van cerrando las posibilidades y la tabla general se encuentra más disputada, con varias peleas desarrollándose.

Equipos en la lucha por los primeros lugares

En la parte alta, las Chivas, el Cruz Azul, los Pumas, el Toluca y el Pachuca están luchando por los primeros cuatro lugares para recibir los juegos de vuelta en condición de local.

Mientras que el Atlas, el América y los Tigres tratarán de permanecer ubicados dentro de los ocho primeros puestos porque el Monterrey, el Necaxa, el Tijuana, el Atlético San Luis y el León les siguen los pasos de cerca.

Por su parte, el Querétaro, el Puebla, el FC Juárez, el Mazatlán FC y el Santos no atraviesan por el mejor momento y cada vez se vuelve más complicada su clasificación a la Liguilla.

Jornada 8: partidos y transmisiones del viernes 27 de febrero

Por tal motivo, cada duelo es importante para los equipos porque la Fiesta Grande está cada vez más cerca de comenzar.

Este viernes 27 de febrero, se pone en marcha la Jornada 8, es decir, prácticamente, la mitad del torneo está por concluir.

Hoy se disputarán cuatro partidos que prometen brindar espectáculo porque cada uno de los clubes buscará quedarse con el triunfo y los tres puntos.

Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Jornada 8 de la Liga MX HOY

· Mazatlán FC vs Pachuca

· Fecha: Viernes 27 de febrero

· Hora: 19:00

· Estadio: El Encanto

· Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

· Querétaro vs Santos

· Fecha: Viernes 27 de febrero

· Hora: 19:00

· Estadio: Corregidora

· Transmisión: FOX+/FOX One

· FC Juárez vs Atlas

· Fecha: Viernes 27 de febrero

· Hora: 21:00

· Estadio: Olímpico Benito Juárez

· Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

· Tijuana vs Pumas

· Fecha: Viernes 27 de febrero

· Hora: 21:06

· Estadio: Caliente

· Transmisión: FOX+/FOX One