Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de la pausa por la Fecha FIFA de marzo, el

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Con, que podríande los seis equipos, arranca ladel Clausura 2026.Hoy, sede la, por lo que los reflectores estarán puestos en los juegos que abren una, Necaxa, Mazatlán FC, Tijuana y Tigres entran en escena, con el único objetivo dede cara a la Liguilla.Condisputar del torneo, cada juego se vuelvepara las aspiraciones de los 18 clubes; todos quieren obtener victorias que les permitan estar en lase ubica en elde la tabla general, por lo que debe dejar de perder unidades en el camino, si todavía sueña con estar entre losdel Clausura 2026.están cerca de, pero necesitan seguirpara mantenerse en la pelea durante las últimas semanas del certamen.también tienen que seguirpara mantenerse cerca de los últimos lugares que dan boleto a laestán lejos de la zona de clasificación, pero tratarán de salir de los últimos lugares de la tabla para cerrar su participación ende la mejor manera.se encuentran en lay ya no pueden dejar escapar puntos, si quierenPor lo último, losestán elde la tabla, pero todavía no están afianzados a la, por lo que deben ganar para sentirse seguros en las últimas jornadas.Horarios y canales para ver en vivo los partidos de lade estevs· Fecha:· Hora:· Estadio: Cuauhtémoc· Transmisión:· Fecha:· Hora:· Estadio: Victoria· Transmisión:/Claro Sports/Pluto TV· Fecha:· Hora:· Estadio: Caliente· Transmisión:/FOX+