Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026
Puebla, FC Juárez, Necaxa, Mazatlán FC, Tijuana y Tigres buscan sumar para la Liguilla.
A
CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de la pausa por la Fecha FIFA de marzo, elfutbol mexicanovuelve a entrar en acción este
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
viernes 3 de abril.
Con tres partidos, que podrían marcar el rumbo de los seis equipos, arranca la Jornada 13 del Clausura 2026.
Hoy, se reanuda la actividad de la Liga MX, por lo que los reflectores estarán puestos en los juegos que abren una nueva fecha.
Puebla, FC Juárez, Necaxa, Mazatlán FC, Tijuana y Tigres entran en escena, con el único objetivo de sumar tres puntos de cara a la Liguilla.
Con pocas jornadas disputar del torneo, cada juego se vuelve fundamental para las aspiraciones de los 18 clubes; todos quieren obtener victorias que les permitan estar en la Fiesta Grande.
La Franja se ubica en el lugar 14 de la tabla general, por lo que debe dejar de perder unidades en el camino, si todavía sueña con estar entre los ocho mejores del Clausura 2026.
Los Bravos están cerca de zona de Liguilla, pero necesitan seguir escalando posiciones para mantenerse en la pelea durante las últimas semanas del certamen.
Los Rayos también tienen que seguir ganando puntos para mantenerse cerca de los últimos lugares que dan boleto a la Fiesta Grande.
Los Cañoneros están lejos de la zona de clasificación, pero tratarán de salir de los últimos lugares de la tabla para cerrar su participación en Primera División de la mejor manera.
Los Xolos se encuentran en la decimotercera posición y ya no pueden dejar escapar puntos, si quieren avanzar a la siguiente fase.
Por lo último, los Felinos están el séptimo puesto de la tabla, pero todavía no están afianzados a la zona de Liguilla, por lo que deben ganar para sentirse seguros en las últimas jornadas.
Horarios y canales para ver en vivo los partidos de la Liga MX de este viernes 3 de abril
· Puebla vs FC Juárez
· Fecha: Viernes 3 de abril
· Hora: 19:00
· Estadio: Cuauhtémoc
· Transmisión: Azteca 7/FOX One
· Necaxa vs Mazatlán FC
· Fecha: Viernes 3 de abril
· Hora: 21:00
· Estadio: Victoria
· Transmisión: Azteca 7/ViX Premium/Claro Sports/Pluto TV
· Tijuana vs Tigres
· Fecha: Viernes 3 de abril
· Hora: 21:06
· Estadio: Caliente
· Transmisión: FOX One/FOX+
no te pierdas estas noticias
Liga MX retoma actividad con jornada 13 del Clausura 2026
SLP
El Universal
Puebla, FC Juárez, Necaxa, Mazatlán FC, Tijuana y Tigres buscan sumar para la Liguilla.
Monterrey recibe a Atlético San Luis en el Gigante de Acero
SLP
El Universal
Atlético San Luis, con solo 11 puntos, busca sumar para salir de los últimos lugares en la clasificación.
Listos cuartos de final del SL Open
SLP
Romario Ventura
El mexicano Rodrigo Pacheco, se mantiene vivo, avanzó a la siguiente ronda