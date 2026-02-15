Lindsey Vonn se recupera tras accidente en descenso olímpico

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Lindsey Vonn se preparaba para volar de regreso a los Estados Unidos el domingo tras su aterrador accidente en el descenso olímpico, informó a The Associated Press el jefe del equipo de esquí estadounidense.

Acciones de la autoridad y recuperación de Lindsey Vonn

Sophie Goldschmidt, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Esquí y Snowboard de Estados Unidos, le comunicó a la AP que el personal médico del equipo ha estado coordinando la recuperación de Vonn desde el accidente y la posterior evacuación en helicóptero en los Juegos de Milán-Cortina, y que intentarían acompañarla a casa. Vonn se ha sometido a múltiples cirugías en Italia para reparar una fractura compleja de tibia en la pierna izquierda.

"Estamos trabajando en todo eso en este momento", señaló Goldschmidt. "Tenemos un gran equipo a su alrededor ayudándola y regresará a Estados Unidos para más cirugías".

Los espectadores que sintonizaron para ver a Vonn intentar ganar una medalla a los 41 años con una rotura en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda y un reemplazo parcial de titanio en la rodilla derecha quedaron en shock cuando la destacada esquiadora estadounidense se enganchó con la puerta 13 segundos después de iniciar su bajada, que llevó a que volara por los aires antes de salir despedida cuesta abajo por la montaña de los Dolomitas.

"El impacto, el silencio, todos estaban en shock. Y se notaba que era una lesión realmente grave", reconoció Goldschmidt, quien presenció la caída. "Hay mucho peligro en practicar todo tipo de deportes alpinos, pero eso hace apreciar aún más lo sobrehumanos que son estos atletas".

Impacto en el equipo y resultados en los Juegos Olímpicos

"Quiero decir, poner el cuerpo en juego, ir a esas velocidades, la exigencia física. A veces, en la transmisión, es muy difícil transmitir eso", añadió Goldschmidt. "El peligro a veces atrae a los aficionados y resulta bastante cautivador. Obviamente esperamos no tener lesiones como esa, pero lamentablemente es parte inherente de nuestros deportes".

La propia Vonn no se arrepiente.

"Cuando pienso en mi accidente, no estaba en la puerta de salida sin ser consciente de las posibles consecuencias. Sabía lo que estaba haciendo. Elegí asumir un riesgo", publicó Vonn el sábado en Instagram. "Cada esquiador en esa puerta de salida asumió el mismo riesgo. Porque, incluso si eres la persona más fuerte del mundo, la montaña siempre tiene las cartas".

"Pero que yo estuviera lista no me garantizaba nada. Nada en la vida está garantizado. Esa es la apuesta de perseguir tus sueños: puedes caer, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás", agregó Vonn.

Goldschmidt visitó a Vonn en el hospital dos veces y dijo que "no tiene dolor. Está en condición estable".

"Tomó una línea agresiva y se entregó por completo, y estuvo a centímetros de que esto pudiera haber terminado de una manera muy diferente", manifestó Goldschmidt. "Pero lo que ha hecho por nuestros deportes y por el deporte en general, el hecho de ser un modelo a seguir, ha alcanzado un nivel completamente nuevo. A menudo se aprende más sobre las personas en estos momentos difíciles que cuando están ganando".

Oro, plata y bronce para Estados Unidos en alpino

El día en que Vonn se accidentó, su compañera de equipo Breezy Johnson ganó el oro en descenso.

Además, Ryan-Cochran-Siegle se llevó la plata en super-G por unos segundos Juegos Olímpicos consecutivos y Jacqueline Wiles y Paula Moltzan obtuvieron el bronce en la combinada por equipos.

Hace cuatro años, Cochran-Siegle consiguió la única medalla alpina de Estados Unidos en Beijing.

"Hemos invertido y trabajado muy duro con nuestro equipo alpino en los últimos años y es agradable ver que ese tipo de esfuerzo rinda frutos", dijo Goldschmidt. "Hay tantas variables en estos deportes. La presión y el foco de atención afectan a las personas de tantas maneras diferentes".

Shiffrin: modelo a seguir definitivo dentro y fuera de la nieve

Mikaela Shiffrin es una clara favorita para cerrar el programa alpino con un oro en eslalon el miércoles. Ha ganado 71 de sus 108 victorias récord en la Copa del Mundo en la disciplina.

Shiffrin no pudo mantener una posición de medalla en la combinada después de que Johnson, su compañera de equipo para la prueba, liderara la manga de descenso, y luego terminó 11ma en el eslalon gigante el domingo.

"Ella es el modelo a seguir definitivo dentro y fuera de la nieve", dijo Goldschmidt. "Cuando trabajas con Mikaela no hay riesgo. Está completamente comprometida y haciendo todo lo que puede. Para tener los récords que tiene, claramente es una esquiadora de grandes carreras".

"Independientemente (de sus resultados olímpicos) es una de las mejores de todos los tiempos y alguien que nos enorgullece con mucha regularidad y una gran compañera de equipo también".

Tráfico en el túnel entre Cortina, Livigno y Bormio

Goldschmidt también ha estado al tanto de los equipos estadounidenses de esquí de fondo, freestyle y snowboard con un itinerario que también la ha llevado a Bormio, Livigno y Val di Fiemme.

El domingo marcó la tercera vez en estos Juegos Olímpicos que estuvo en Cortina después de "miles" de millas conduciendo.

Con los pasos de montaña cerrados en invierno, la ruta de Cortina a Livigno y luego a Bormio requiere recorrer un tramo de carretera en Suiza y luego el túnel Munt la Schera de regreso a Italia.

Como el túnel tiene solo un carril, los viajeros deben esperar a que los autos salgan del otro extremo antes de que cambie el sentido del tráfico.

"He pasado por ahí tres veces", dijo Goldschmidt. "Realmente quiero mostrar mi apoyo. Nos importan todos nuestros equipos".