Logra Alexandra Eala su primer título

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WASHINGTON.- La semana de irrupción de Alexandra Eala en el Abierto de Washington duró un día más de lo que cualquiera esperaba. Para cuando terminó, la expresión filipina escrita en la camiseta Nike que había usado a principios de esa semana se había hecho realidad.

"Una vez que crece, no se puede detener".

Después de que la final femenina se extendiera durante dos días debido a las fuertes lluvias, Eala remontó ante Jessica Pegula y ganó el lunes por 4-6, 6-4, 6-0 para conquistar el primer título individual de la gira de la WTA de su carrera.

La victoria convirtió a Eala, de 21 años, en la primera filipina en ganar un título individual en el circuito, completando el mismo avance definitorio de carrera que el torneo de Washington le dio en su momento a Pegula cuando obtuvo su primer título WTA en 2019.

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En la final masculina, más tarde el lunes, el tercer preclasificado Taylor Fritz derrotó 7-6 (2), 6-4 a Rafael Jódar por 7-6 (2), 6-4. Fritz le quebró el saque al español dos veces al inicio del segundo set y finalmente convirtió su quinto punto de campeonato, después que el estadounidense dejó escapar cuatro oportunidades anteriores.

Fritz se quedó tendido en la cancha durante varios momentos tras ganar el 11mo título de su carrera.

Eala se presentó a la cancha principal como la historia del

torneo.

Banderas de Filipinas cubrieron las gradas durante toda la sesión del domingo, interrumpida por la lluvia, y los cánticos a favor de Eala superaban con frecuencia a los de Pegula.

Con ello se cerró una semana en la que la estrella emergente transformó el ambiente alrededor del torneo al alcanzar su primera final WTA en su debut en el torneo en canchas duras que forma parte de la antesala para el Abierto de Estados Unidos.

Ambas se intercambiaron quiebres a mitad del primer set, con Pegula logrando otro quiebre en el 4-4 y cerrando el set en blanco con su servicio. Las jugadoras mantuvieron sus saques durante los tres primeros juegos del segundo set antes de que la fuerte lluvia suspendiera el juego la tarde del domingo, con Eala arriba 2-1.

Cuando regresaron el lunes, el impulso era de Eala.

Arremetió para quedarse con el segundo set y luego arrasó en el tercero. Ganó cada juego del set final del partido para completar la remontada. En el proceso, derrotó a las tres principales preclasificadas del torneo y convirtió la semana más grande de su carrera en un histórico primer título.