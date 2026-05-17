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Logra ´Bob´ Espinosa la pole position

El potosino tuvo una destacada actuación en la Trucks México

Por Romario Ventura

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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Logra ´Bob´ Espinosa la pole position

El piloto potosino Roberto ´Bob´ Espinosa tuvo una destacada actuación en el arranque de actividades de la cuarta fecha de la Trucks México Series al conquistar su tercera pole position del año y segunda consecutiva, durante la jornada celebrada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

El integrante de Dynamic Motorsports dominó desde las primeras sesiones del día al marcar los mejores tiempos en las prácticas oficiales, perfilándose rápidamente como uno de los principales favoritos para ocupar la primera fila de salida.

Ya en la sesión de calificación, al volante de la camioneta #96, Espinosa volvió a mejorar su rendimiento y detuvo el cronómetro en 1:11.178, asegurando así la posición de privilegio en el circuito poblano de 2,590 metros de longitud.

Con este resultado, el piloto potosino confirma el gran momento que atraviesa en la temporada 2026, consolidándose como uno de los principales contendientes al campeonato dentro del serial de desarrollo más importante del automovilismo nacional.

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La segunda posición de salida será para Sebastián Rodríguez, completando el 1-2 para Dynamic Motorsports en la parrilla de salida.

El Top 5 de la clasificación quedó integrado por Valeria Aranda en la tercera posición, Jassyr Salazar en el cuarto sitio y la piloto poblana Sol Díaz en la quinta posición.

La actividad de la cuarta fecha de Trucks México Series continuará este domingo 17 de mayo con una carrera pactada a 40 vueltas y un stage programado en la vuelta 18, arrancando a las 11:30 horas en el autódromo poblano.

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