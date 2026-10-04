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Logra oro Corea del Sur en JA

Por El Universal

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Logra oro Corea del Sur en JA
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El servicio militar dejó de ser una preocupación para 20 futbolistas de Corea del Sur, tras conquistar el oro en los Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026. La Sub-23 venció 1-0 a Japón, con gol de Um Ji-sung, y logró su cuarto título consecutivo, después de los de 2014, 2018 y 2022. Los otros tres convocados, Kim Jun-hong, Lee Seung-won y Lee Young-jun, ya habían cumplido con esa obligación.

      El beneficio impulsará especialmente a los jugadores que militan en Europa, como Bae Jun-ho (Stoke City), Yang Hyeon-jun (Celtic), Kim Ji-soo (Brentford), Park Seung-su (Newcastle), Lee Hyun-ju (Arouca), Kim Myeong-jun (Genk) y Um Ji-sung (Swansea City), quienes podrán continuar sus carreras sin la incertidumbre de una pausa para cumplir con el servicio militar.

      El caso de Lee Gi-hyuk, capitán y titular en los tres partidos de Corea del Sur en el Mundial 2026, es especial: su actuación despertó interés de Estrella Roja y Machida Zelvia. El defensa había señalado que resolver el servicio era uno de sus objetivos; ahora, el oro le quita ese obstáculo y le abre la puerta para buscar el salto definitivo a Europa.

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