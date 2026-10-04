Logra Verstappen su primera pole

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SEPAN, Malasia.- Max Verstappen fue el más veloz el sábado en la calificación para el Gran Premio de Bahrein, pero que se disputa en Malasia y saldrá desde la primera posición de la grilla por primera vez esta temporada, en una jornada atípica para Mercedes y el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Verstappen le sacó 0,298 segundos a Lewis Hamilton, de Ferrari, que terminó segundo. Isack Hadjar, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, estuvo 0,130 segundos más atrás en tercer lugar.

Eso es un gran paso hacia el objetivo de Verstappen de evitar su primera temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

La pole de Verstappen pone fin a la racha de autos con motor Mercedes

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Fue un "resultado increíble para nosotros viendo la temporada", dijo Verstappen. "Me sentí bien, me sentí confiado y espero que podamos mostrar eso otra vez mañana".

Verstappen ganó la última vez que la F1 corrió en el circuito de Sepang, en 2017 . Esta es la primera pole este año para un auto impulsado por un motor que no es Mercedes, después de que McLaren, Alpine y la propia escudería Mercedes —todos con motor de esta marca— encabezaron todas las sesiones de clasificación hasta ahora.

Antonelli fue cuarto, mientras que su compañero de escudería y principal rival por el título, George Russell, fue octavo. Ambos subirán un puesto en la grilla para la carrera del domingo porque Hadjar tiene que cumplir una penalización de cinco puestos por cambiar su motor por encima de la asignación para la temporada.

El segundo lugar de Hamilton fue un alivio para el siete veces campeón en medio de una mala racha de resultados en Ferrari, que tuvo que desmentir las especulaciones sobre el futuro del jefe del equipo, Fred Vasseur.