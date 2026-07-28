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Logran potosinos oro y bronce en JCC

Valentina Lomas e Ian Zenteno se colgaron sus primeras medallas en patinaje artístico

Por Romario Ventura

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Logran potosinos oro y bronce en JCC
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      San Luis Potosí comenzó con el pie derecho su participación en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar sus primeras medallas gracias a la destacada actuación de los patinadores artísticos Valentina Lomas e Ian Zenteno, quienes lograron subir al podio en la disciplina de patinaje artístico.

      La gran figura de la jornada fue Valentina Lomas, quien se proclamó campeona centroamericana al obtener la medalla de oro en la prueba de free skating femenil. La potosina acumuló una puntuación total de 105.87 unidades, tras registrar 58.24 puntos en el programa largo, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la competencia.

      El podio de la prueba femenil fue completado por la colombiana Paulina Ruiz, quien obtuvo la medalla de plata con 100.81 puntos, mientras que Victoria Karp, de El Salvador, se quedó con la presea de bronce al sumar 97.13 unidades.

      Por su parte, el también potosino Ian Zenteno consiguió una destacada participación en la rama varonil al adjudicarse la medalla de bronce en free skating, luego de finalizar con una puntuación total de 79.82 unidades. 

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      En el programa largo, disputado el pasado domingo, el representante mexicano registró 50.01 puntos, suficientes para asegurar un lugar entre los tres mejores de la competencia.

      Con estos resultados, San Luis Potosí suma sus primeras dos medallas en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, reflejando el crecimiento y el alto nivel competitivo que ha alcanzado el patinaje artístico potosino en el escenario internacional.

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