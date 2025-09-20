Los Rojos triunfan ante los Cachorros

CINCINNATI.- Spencer Steer conectó dos de los cinco jonrones de los Rojos, la mayor cantidad en la campaña por parte de Cincinnati, que venció el viernes 7-4 a los Cachorros de Chicago para mantenerse en la pelea por el comodín de la Liga Nacional.

Los Rojos (78-76) comenzaron la noche dos juegos detrás de los Mets de Nueva York, quienes vencieron a Washington el viernes por la noche, en la lucha por el último pasaje de comodín. Los Cachorros tienen el primer boleto y ya aseguraron un lugar en los playoffs.

El jonrón de dos carreras de Steer en la sexta entrada contra Porter Hodge (2-2) rompió un empate 4-4, y el dominicano Elly de la Cruz desapareció también la pelota al siguiente lanzamiento. Fue el vigésimo jonrón de la temporada para cada pelotero.

Los Rojos conectaron sus otros tres vuelacercas contra Shota Imanaga. El dominicano Miguel Andújar logró su cuadrangular en la primera entrada, Matt McLain en la tercera y Steer en la cuarta.

Dansby Swanson conectó su vigésimo tercer jonrón de la temporada en la segunda por los Cachorros. Matt Shaw añadió un cuadrangular de dos carreras en la cuarta, pero los Cachorros no volvieron a anotar.

Connor Phillips (1-0) trabajó un inning y un tercio sin permitir carreras en relevo de Nick Lodolo, quien permitió cuatro carreras y nueve hits en cuatro episodios y dos tercios. Emilio Pagán lanzó la novena para su vigésimo octavo salvamento.

Por los Cachorros, el dominicano Carlos Santana de 2-0.