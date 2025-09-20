Lyles reina en los 200 metros

TOKIO.- No hubo miradas desafiantes, empujones ni palabras acaloradas después de esta victoria para Noah Lyles.

Nada más cuatro dedos levantados en el aire cuando cruzó la meta la noche del viernes, uno por cada vez que ha ganado el título mundial en su carrera favorita, los 200 metros.

Lyles desplazó a Kenny Bednarek al entrar en la recta final y luego lo mantuvo a raya en el tramo final para ganar con un tiempo 19,52 segundos e igualar la cantidad de títulos mundiales de Usain Bolt en la carrera de media vuelta.

En lugar de intercambiar miradas y empujones con Bednarek, como sucedió el mes pasado en el campeonato de Estados Unidos, Lyles parecía relativamente tranquilo, levantando sus dedos hacia el cielo después de su victoria por seis centésimos, gritando ”¡Son cuatro!” a la cámara de televisión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Esto es una victoria muy grande”, dijo Lyles.

Minutos después, la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden completó el primer doblete femenino de 100-200 en un Mundial desde Shelly-Ann Fraser-Pryce en 2013. Lo hizo con un registro 21,68 segundos, sacándole un margen de 46 centésimas a la británica Amy Hunt.

“No vine aquí sabiendo la historia”, dijo Jefferson-Wooden, la primera estadounidense en completar el doblete en los mundiales.

En la carrera masculina, el jamaicano Bryan Levell terminó tercero, seguido por el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo.

Este fue uno de los enfrentamientos más esperados de los mundiales, uno que se ha estado gestando durante las últimas siete semanas, o cuatro años, dependiendo de cómo se mire.

En 2021, Lyles estaba sufriendo después de meses en un confinamiento por COVID y llegó a Tokio deprimido. Al competir en un estadio casi vacío, protagonizó una desastrosa semifinal, terminó en el segundo carril para la final y terminó con una medalla de bronce que guardó, usándola como combustible para lo que vendría.

Más recientemente, estuvo su victoria en el campeonato nacional, marcada por una mirada desafiante a Bednarek, y luego el empujón de Bednarek a Lyles al cruzar la meta.

Lyles también lidió con lesiones toda la temporada, lo que influyó en su tercer lugar en los 100 a principios de la semana, una carrera en la que llegó como campeón defensor.