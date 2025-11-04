logo pulso
Mac Allister sentencia a un triste Madrid

En otro juego, el Atlético sufre, pero gana

Por EFE

Noviembre 04, 2025 03:59 p.m.
A
Alexis Mac Allister / Foto: AP

Alexis Mac Allister / Foto: AP

Un cabezazo de Alexis Mac Allister en la segunda parte dio una merecida victoria al Liverpool, por 1-0, ante un Real Madrid maniatado y que apenas creó peligro en Anfield.

Los blancos sufrieron su primera derrota europea de la temporada ante un Liverpool resucitado que jugó su mejor encuentro del curso y se hizo grande ante su bestia negra de los últimos años. Solo Thibaut Courtois evitó que la derrota del Real Madrid fuera aún peor. EFE

El Atlético sufre, pero gana (3-1)

Madrid, 4 nov (EFE).- Un gol de Julián Alvarez en el minuto 39, otro de Conor Gallagher en el 72 y un tercero de Llorente en el 95 dieron el triunfo y los tres puntos al Atlético de Madrid (3-1) ante el Union Saint Gilloise belga en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el Metropolitano.

Julián anotó en el minuto 39 después de una gran internada de Giuliano por banda derecha y Gallagher aumentó en el 72 el marcador con el 2-0 con un derechazo dentro del área después de una buena internada en velocidad de Sorloth. En el minuto 79, Sikes puso el 2-1 en el marcador y en el 95 Llorente sentenció con el 3-1.

