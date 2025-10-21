Arsenal aplasta al Atléti en jornada de Champions

El Arsenal, con una actuación de favorito a ganar la Liga de Campeones, infligió un castigo excesivo al Atlético de Madrid, que, tras mantener un juego parejo hasta el 1-0, terminó goleado por 4-0.

Los tantos de Gabriel, Viktor Gyökeres -por partida doble- y Gabriel Martinelli en un periodo de trece minutos en la segunda mitad doblegó a un Atlético en el que Julián Álvarez tuvo un disparo al larguero que pudo cambiar el encuentro.

El Manchester City castiga las dudas del Villarreal

El Manchester City logró este martes una cómoda victoria ante el Villarreal (0-2) en un encuentro gobernado por el equipo inglés, superior en el juego y en las áreas al conjunto castellonense, que sigue sin ganar en la presente edición de la Liga de Campeones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera parte castigaron las dudas y la pose tibia del Villarreal, que sólo se atrevió a perderle el respeto a su rival en el tramo final del segundo tiempo, cuando ya tenía el partido casi imposible. E

Lautaro prolonga la solidez del Inter

El Inter mantuvo su buena línea en la Liga de Campeones con una victoria contundente sobre el Union Royal Saint-Gilloise, que sucumbió 0-4 con una buena actuación de Lautaro Martínez, autor de un gol, salvador de otro y al frente de casi todas las operaciones de ataque de su equipo.

En plena efervescencia, como un cohete en la Serie A tras cuatro victorias consecutivas, el Inter también quería mantener su buena línea en la Liga de Campeones. Después de ganar al Ajax (0-2) y al Slavia Praga (3-0), se enfrentaba a una salida teóricamente asequible frente a uno de los nuevos de la competición.

Pero el Royale Union Saint-Gilloise no es un equipo fácil. Puede ganar en campos como el del PSV Eindhoven (1-3), aunque también puede caer estrepitosamente ante otros como el Newcastle (0-4). Es capaz de cualquier cosa y el acierto para castigar a un rival más importante era clave.

Su propuesta en el primer cuarto de hora fue espectacular. Superó al Inter en todo. En actitud, en fútbol y en ocasiones. Pero no definió y esa fue su perdición. Sommer lo impidió con sus intervenciones y el conjunto belga tiró la victoria en cuanto pasó su gran arreón.

En ese tiempo pudieron marcar David y Burgess. El primero, a los tres minutos, ganó una carrera a De Vrij con un balón a la espalda de la defensa del Inter. Se deshizo de Bartoni y Sommer sacó una mano providencial para evitar la apertura del marcador.

Y Burgess, justo en el córner tras esa jugada, se encontró con la aparición providencial de Lautaro, que sacó bajo palos un remate que era gol sí o sí. El rechace lo recogió Rasmussen y con un lanzamiento a bote pronto obligó a Sommer a completar una estirada salvadora.

El trío de ocasiones pasó de largo y el Inter tomó los mandos. Çalhanoglu sacó la escuadra y el cartabón y enseguida fue evidente que todo había terminado. La caída del equipo belga era cuestión de tiempo y Lautaro protagonizó los primeros acercamientos.

Al cuarto de hora, el atacante argentino asistió a Esposito, que por milímetros no acertó a rematar bien un pase destinado a convertirse en el 0-1. Después, el mismo Lautaro se encontró con una gran parada de Scherpen tras deshacerse de Burgess con un gran movimiento sin balón.

Fue Dumfries quien consiguió desnivelar la balanza. Al borde del descanso, en un córner, la pelota quedó suelta botando y el lateral neerlandés por fin dio en la diana. No fue la única antes del descanso, porque Lautaro, en una jugada de tiralineas mandó a la escuadra el segundo de su equipo.

Eso sí, el argentino antes erró un mano a mano infallable, con muchísimo tiempo para pensar como batir a Scherpen. Tuvo tanto tiempo que el reloj se paró y ni siquiera remató. Pero no importaba, porque Lautaro estaba inspirado. Tanto que nada más reanudarse el partido tras el descanso provocó un penalti por mano de Mac Allister que transformó Çalhanoglu.

El 0-3, sin ningún tipo de oportunidad para el Union Royal Saint-Gilloise, acabó con todo. El equipo belga bajó totalmente los brazos y el cuarto de Esposito, a un cuarto de hora para el final, redondeó la goleada del Inter, que bajo el influjo de Lautaro y con las dos paradas de Sommer, sumó tres puntos para mantenerse con pleno de victorias con paso firme hacia la siguiente fase.