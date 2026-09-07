Man United deja ir la victoria ante Everton

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Ainsley Maitland-Niles marcó en el tiempo añadido para rescatar un empate 2-2 para Everton ante el United. El fichaje del último día del mercado ingresó desde el banquillo para debutar y clavo un brillante disparo de larga distancia en la escuadra para salvar un punto para su nuevo club.

El United se adelantó dos veces con goles de Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, quien parecía haber anotado el tanto del triunfo a los 88. Pero Everton respondió en ambas ocasiones, y Tyrique George también anotó.

Fue otro revés para el United, que suma apenas una victoria en sus primeros tres partidos de la temporada tras una derrota ante Hull y un triunfo contra Ipswich.

Las fragilidades defensivas volvieron a costarle al United, que encajó dos goles por tercer partido consecutivo. Mbeumo puso al United por delante justo después del descanso con un disparo raso al segundo palo. George conectó un potente remate para empatar a los 83, pero el suplente Sesko devolvió la ventaja al United con un cabezazo.

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A los visitantes les faltaban segundos para llevarse los tres puntos cuando el balón le quedó a Maitland-Niles fuera del área en el sexto minuto del tiempo añadido.