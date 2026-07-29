Manchester City ata a Gvardiol hasta 2031

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MANCHESTER.- Josko Gvardiol firmóun nuevo contrato de cinco años con el Manchester City hasta 2031.

El defensor croata se incorporó al City en 2023 y le quedaban dos años de contrato en el Etihad Stadium.

"En cuanto supe que el City quería renovar mi contrato, sentí de inmediato que era lo que yo quería", comentó Gvardiol. "Es el mejor club del mundo para estar".

"Los jugadores que tenemos aquí son increíbles. Esta es una plantilla de clase mundial, joven y llena de potencial. De verdad creo que tendremos mucho éxito en los próximos años".

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Gvardiol, de 24 años, llegó al City procedente del Leipzig de la Bundesliga por 90 millones de euros (99,2 millones de dólares), uno de los defensas más caros en la historia del fútbol. Ha ganado cinco trofeos importantes, incluidos el título de la Liga Premier y la Copa FA, durante su etapa en el club.

"Josko es un jugador en el que este club realmente cree. Es joven, un profesional excepcional y ya es uno de los mejores defensores del mundo", manifestó el director de fútbol del City, Hugo Viana. "El Manchester City está comprometido a conservar a nuestros mejores talentos, por eso estamos tan contentos de que se haya acordado este nuevo contrato".