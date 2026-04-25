Manchester City avanza a final Copa FA tras remontada en Wembley

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester City está de vuelta en la final de la Copa FA. Mientras que el Arsenal recuperó la cima de la Liga Premier.

El City disputará una cuarta final consecutiva de la Copa FA, un récord, después de sobrevivir a un susto para vencer el sábado 2-1 al Southampton, de la segunda división, en Wembley. El gol de Nico Gonzalez a los 87 minutos completó la remontada.

La victoria mantuvo viva la apuesta del City por un triplete doméstico de trofeos, tras haber ganado la Copa de la Liga inglesa y estar compitiendo con Arsenal por el título de la Liga Premier.

"Ningún equipo ha llegado a cuatro finales seguidas. Es extraordinario y ojalá podamos llegar con un buen impulso", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola, a la BBC.

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Arsenal recupera liderato en Liga Premier

Arsenal aprovechó los compromisos del City en semifinales para colocarse tres puntos arriba en la cima de la tabla con una victoria 1-0 contra Newcastle. El brillante gol de Eberechi Eze en la primera mitad ayudó al equipo de Mikel Arteta a recuperarse tras perder la semana pasada ante el City.

"Sabíamos después de la semana pasada lo que tenemos que hacer, tenemos que ganar cada partido. No podemos enfocarnos en los demás, solo podemos enfocarnos en nosotros", dijo el mediocampista del Arsenal Declan Rice.

En la parte baja de la tabla, la primera victoria del Tottenham del 2026 en la Liga Premier no fue suficiente para sacar al equipo de la zona de descenso.

Los Spurs vencieron el sábado 1-0 al ya descendido Wolverhampton para darle a Roberto De Zerbi su primera victoria como entrenador. Pero el equipo se mantuvo en la zona de descenso dos puntos detrás de West Ham, que aseguró un triunfo 2-1 contra Everton gracias al gol de Callum Wilson en el tiempo de descuento en el London Stadium.

Liverpool asciende al cuarto puesto en Liga Premier

Liverpool subió al cuarto puesto por diferencia de goles al vencer 3-1 al Crystal Palace. El campeón defensor superó a Aston Villa, que perdió 1-0 ante Fulham.

Va por el triplete

Guardiola persigue un segundo triplete de trofeos domésticos después de lograr la hazaña en 2019. No se esperaba que una semifinal contra Southampton, de la Championship, hiciera tropezar al equipo del City.

Pero cuando Finn Azaz colocó un disparo con efecto desde fuera del área en el ángulo superior a los 79 minutos, una famosa sorpresa de Copa estaba en el aire.

En cambio, el City mostró su estilo. Jeremy Doku igualó con un disparo desviado tres minutos después y Gonzalez sacó un potente remate de larga distancia que superó a Daniel Peretz poco después.

"Fue increíble marcar al final. En este estadio increíble, con esta atmósfera, una sensación increíble", dijo Gonazlez a la BBC. "Ha sido una semana realmente importante para nosotros. Estamos vivos en la liga y en otra final".

A pesar de ser un finalista habitual de Copa, la única victoria del City durante esa racha fue en 2023, tras haber perdido en cada una de las dos últimas temporadas.

De vuelta en la cima

Un gol tempranero era justo lo que Arsenal necesitaba para calmar los nervios en un choque crucial por el título contra Newcastle. Eze dio justo eso al clavarla desde fuera del área a los 9 minutos.

Pero fue otro día tenso para los aficionados del Arsenal en el Estadio Emirates, y los Gunners sacaron adelante la victoria.

Arsenal estaba tres puntos por delante del City, habiendo jugado un partido más. La brecha podría ser de seis puntos si Arsenal vence a Fulham el próximo sábado antes de que el City juegue contra Everton el lunes.

"Hemos llegado a este punto por una razón", dijo Rice. "Siempre va a haber ruido, de los aficionados locales, de los visitantes, de gente de fuera. Se trata de bloquearlo y creer en lo que podemos hacer y eso es simplemente ganar partidos de fútbol".

Fue la quinta derrota consecutiva del Newcastle en todas las competiciones. Solo ha ganado tres de sus últimos 13 en la liga.

Montaña rusa del descenso

Por un breve tiempo todo parecía irle bien al Tottenham.

Primero, el mediocampista Joao Paulinha logró mantenerse habilitada para poner arriba a los Spurs a los 82 minutos en Molineux y sobrevivir a una revisión del VAR.

Momentos después, Kiernan Dewsbury-Hall, del Everton, igualó el marcador en West Ham — anulando el gol inicial de Tomas Soucek y ayudando temporalmente a los Spurs a salir de la zona de descenso.

Pero el gol de Wilson al 92 —después de entrar como suplente tardío— hizo que la lucha por la permanencia diera otro giro.

La victoria de los Spurs fue la primera en la liga desde el 28 de diciembre y otra evidencia de una mejora en la forma bajo De Zerbi, quien fue nombrado el mes pasado.

El italiano ha estado al mando durante tres partidos y suma cuatro puntos.

Liverpool en ascenso

La defensa del título del Liverpool se desmoronó hace mucho tiempo, pero el equipo de Arne Slot parece bien posicionado para clasificarse para la Liga de Campeones y quizá incluso quedar entre los tres primeros.

Alexander Isak anotó su primer gol desde que se fracturó el tobillo y el peroné en diciembre, mientras Liverpool subió al cuarto puesto e igualó en puntos al Manchester United, tercero, habiendo jugado un partido más.

United recibe al Liverpool la próxima semana en un partido que tendrá intensidad añadida dada su posición en la liga.

Villa comenzó el día con la posibilidad de subir al tercer puesto, pero lo terminó en quinto, al caer ante el gol en la primera mitad de Ryan Sessegnon en Fulham. Villa también estaba igualado en puntos con United y Liverpool.

Mohamed Salah sufre lesión en partido contra Crystal Palace

Mohamed Salah puede que haya disputado su último partido con el Liverpool después de lesionarse y tener que ser reemplazado en la segunda mitad contra el Palace.

Salah dejará Anfield al final de la temporada y Slot dijo que no tenía un plazo sobre el aparente problema en el tendón de la corva del delantero. La última jornada de la Liga Premier es el 24 de mayo.

"La temporada termina en cuatro semanas, así que no se juegan muchos partidos", dijo Slot.