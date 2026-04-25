Adolfo Ríos defiende a "Memo" Ochoa de las críticas

La reciente convocatoria de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana despertó a los críticos que señalan que Memo no debería tener su llamado al Mundial 2026. Uno de ellos es Ricardo La Volpe, que aseguró que se trata de un tema de imagen, aunque Adolfo Ríos le respondió y negó esas acusaciones.

En una entrevista reciente con Claro Sports, Ríos analizó el presente de Ochoa y los motivos por los que podría ser llamado al Mundial.

"Lo que menciona (La Volpe) de Memo, no creo que sea un tema de imagen, porque al final de cuentas, ciertamente el último gol, cuando está despejando, no tiene nada que ver con reflejos, potencia, fuerza, es un exceso de confianza al momento de despejar y termina la velocidad ganándole y terminan haciéndole ese gol", declaró.

Además, destacó el carácter que tiene Aguirre y que por su personalidad, no le regalaría la convocatoria a nadie.

"Tampoco creo que Aguirre se preste, para estar llevando a un arquero solamente por imagen, es un Mundial, no es una situación en la cual determines que vas a llevar solamente para que tenga un récord en cuanto mundiales se refiere, un mundial no se trata de eso y menos con la personalidad que tiene Javier Aguirre", agregó.

A pesar de defender a Memo en cuanto a las acusaciones de ser llamado por temas de mercadotecnia, "el portero de Cristo" reconoció que no está pasando por su mejor momento.

"Lo que sí, a Memo le ha costado mantener un nivel, en los últimos partidos ha recibido goles donde ha colaborado y eso, de alguna manera la crítica va a llegar, eso lo sabemos permanentemente en cada una de las posiciones y más, porque hay un tema con Memo que tiene que ver con los resultados que está teniendo, la calidad futbolística que está teniendo y que, en este momento, al nivel que él tendría que llegar, le ha costado", concluyó.