logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE EL MECATE

Fotogalería

TORNEO DE EL MECATE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Adolfo Ríos defiende a "Memo" Ochoa de las críticas

Por El Universal

Abril 25, 2026 12:47 p.m.
A
Adolfo Ríos defiende a Memo Ochoa de las críticas

La reciente convocatoria de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana despertó a los críticos que señalan que Memo no debería tener su llamado al Mundial 2026. Uno de ellos es Ricardo La Volpe, que aseguró que se trata de un tema de imagen, aunque Adolfo Ríos le respondió y negó esas acusaciones.
En una entrevista reciente con Claro Sports, Ríos analizó el presente de Ochoa y los motivos por los que podría ser llamado al Mundial.
"Lo que menciona (La Volpe) de Memo, no creo que sea un tema de imagen, porque al final de cuentas, ciertamente el último gol, cuando está despejando, no tiene nada que ver con reflejos, potencia, fuerza, es un exceso de confianza al momento de despejar y termina la velocidad ganándole y terminan haciéndole ese gol", declaró.
Además, destacó el carácter que tiene Aguirre y que por su personalidad, no le regalaría la convocatoria a nadie.
"Tampoco creo que Aguirre se preste, para estar llevando a un arquero solamente por imagen, es un Mundial, no es una situación en la cual determines que vas a llevar solamente para que tenga un récord en cuanto mundiales se refiere, un mundial no se trata de eso y menos con la personalidad que tiene Javier Aguirre", agregó.
A pesar de defender a Memo en cuanto a las acusaciones de ser llamado por temas de mercadotecnia, "el portero de Cristo" reconoció que no está pasando por su mejor momento.
"Lo que sí, a Memo le ha costado mantener un nivel, en los últimos partidos ha recibido goles donde ha colaborado y eso, de alguna manera la crítica va a llegar, eso lo sabemos permanentemente en cada una de las posiciones y más, porque hay un tema con Memo que tiene que ver con los resultados que está teniendo, la calidad futbolística que está teniendo y que, en este momento, al nivel que él tendría que llegar, le ha costado", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Adolfo Ríos defiende a Memo Ochoa de las críticas
Adolfo Ríos defiende a Memo Ochoa de las críticas

Adolfo Ríos defiende a "Memo" Ochoa de las críticas

SLP

El Universal

Liga MX, partidos de la jornada 17 este sábado partidos de la jornada 17 este sábado
Liga MX, partidos de la jornada 17 este sábado partidos de la jornada 17 este sábado

Liga MX, partidos de la jornada 17 este sábado partidos de la jornada 17 este sábado

SLP

El Universal

Lakers aventajan por 3-0 a Rockets
Lakers aventajan por 3-0 a Rockets

Lakers aventajan por 3-0 a Rockets

SLP

AP

LeBron James asume el liderazgo ante bajas de Reaves y Doncic

Cremonese cae a zona de descenso de Serie A
Cremonese cae a zona de descenso de Serie A

Cremonese cae a zona de descenso de Serie A

SLP

AP