ManCity se lleva el derby de Manchester

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MANCHESTER, Inglaterra.- El organismo rector de los árbitros de la Liga Premier admitió un "error de juicio" después de que el controversial gol de Erling Haaland decidió el domingo el 199no derbi de Manchester.

Eso será de poco consuelo para Manchester United después de una derrota 1-0 ante el Manchester City, que se quedó con 10 hombres, en Old Trafford.

Manchester United estaba indignado después de que el VAR concedió el gol de la victoria de Haaland a los 60 minutos.

Inicialmente el gol fue anulado por fuera de juego, pero tras la revisión del VAR se revirtió la decisión en el campo, lo que provocó un rugido de celebración de los aficionados visitantes, incluido Noel Gallagher de Oasis.

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Los jugadores del United estaban indignados por la decisión, el mediocampista del City Enzo Fernández aparentemente estaba en posición adelantada durante la jugada previa. Pero la Liga Premier dijo que el gol fue concedido porque, pese a lanzarse para cabecear el balón, el argentino no lo tocó antes de que llegara a Haaland en el segundo palo.

Sin embargo, las reglas del fútbol establecen que un jugador está interfiriendo en el juego cuando "claramente intenta jugar un balón" o "disputa el balón con un oponente".

´Error de juicio´

El organismo arbitral que supervisa los partidos de la Liga Premier, Pro Ref, dijo el domingo por la noche que el VAR "no reconoció el probable impacto" de la posición de Fernández y "debió haber recomendado una revisión en el campo".

Pro Ref dijo que se había puesto en contacto con el United para reconocer un "error de juicio" relacionado con el gol de la victoria .

El defensor del United Lisandro Martínez, que estaba disputando el balón con Fernández, previamente lo calificó de "injusticia" y el entrenador Michael Carrick también estaba perplejo.

"No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo", dijo. "Es preocupante, realmente lo es, si así es como el juego es visto por quienes están arbitrando".

Preguntado en ese momento si pensaba que obtendría una mejor explicación del organismo rector de los árbitros o incluso una disculpa, Carrick dijo: "Espero con interés eso".

Aunque el reconocimiento del error llegó poco después, fue demasiado tarde para evitar que el United cayera a una segunda derrota de la temporada después de cuatro partidos.