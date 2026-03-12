Marcel Ruiz se lesiona y enciende alarmas en el Tri

La Selección Mexicana volvió a encender las alarmas en cuestión de horas. Después de que Luis Ángel Malagón abandonara lesionado el duelo del América en la Copa de Campeones de la Concacaf, el mismo torneo trajo otra mala noticia: la salida por lesión de Marcel Ruiz.

El mediocampista de Toluca, considerado una opción real para el proceso del Tricolor, se sumó inesperadamente a la lista de preocupaciones rumbo a los próximos compromisos internacionales.

El incidente ocurrió durante el encuentro de octavos de final entre San Diego FC y Toluca, un partido que comenzó con dominio escarlata gracias a un gol tempranero. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto local logró igualar el marcador.

Con el partido todavía empatado, Ruiz disputó un balón dividido y terminó recibiendo un golpe directo en la rodilla. De inmediato cayó al césped y, al ver su expresión de dolor, quedó claro que algo no estaba bien. El jugador, visiblemente afectado, se cubrió la boca mientras señalaba al cuerpo médico que no podía continuar.

Desde la zona técnica, Antonio Mohamed observaba la escena con gesto serio. Aunque esperó unos instantes para conocer el diagnóstico inmediato de los médicos, terminó autorizando el cambio al minuto 38.

Aun así, logró abandonar la cancha caminando, lo que dejó una ligera esperanza de que la molestia no sea tan grave como inicialmente pareció.