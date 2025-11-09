logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Max Verstappen largará desde el pit lane en el Gran Premio de Brasil

El piloto Max Verstappen se verá en desventaja al iniciar la carrera desde el pit lane en Brasil

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 11:21 a.m.
A
Max Verstappen largará desde el pit lane en el Gran Premio de Brasil

SAO PAULO (AP) — Max Verstappen largará el Gran Premio de Brasil desde el pit lane este domingo debido a que su equipo Red Bull realizara cambios en su monoplaza y le instalara un nuevo motor, superando así su límite permitido.

Red Bull confirmó los cambios después de que se viera a sus mecánicos trabajando en el auto Verstappen el sábado por la noche. El neerlandés, que aún tiene una remota posibilidad de ganar el campeonato de pilotos por quinta vez en su carrera, terminó la clasificación en la posición 16.

Landon Norris, líder del campeonato, ostenta una ventaja de 39 puntos sobre Verstappen y le saca nueve unidades de diferencia a Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren. Norrisla saldrá desde la pole y Piastri desde el cuarto lugar.

Verstappen se expresó resignado al contestar una pregunta sobre sus posibilidades de título.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Puedo olvidarme de eso. Desde donde estamos comenzando, eso no va a funcionar", manifestó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Max Verstappen largará desde el pit lane en el Gran Premio de Brasil
Max Verstappen largará desde el pit lane en el Gran Premio de Brasil

Max Verstappen largará desde el pit lane en el Gran Premio de Brasil

SLP

El Universal

El piloto Max Verstappen se verá en desventaja al iniciar la carrera desde el pit lane en Brasil

Triunfo de Pumas sobre Cruz Azul le arrebata liderato
Triunfo de Pumas sobre Cruz Azul le arrebata liderato

Triunfo de Pumas sobre Cruz Azul le arrebata liderato

SLP

El Universal

Pumas se impone en un partido lleno de emociones y asegura su pase a la siguiente fase.

García 4º y Max 12º en la clasificación
García 4º y Max 12º en la clasificación

García 4º y Max 12º en la clasificación

SLP

Romario Ventura

Mendoza y Gilio salen en hombros
Mendoza y Gilio salen en hombros

Mendoza y Gilio salen en hombros

SLP

Romario Ventura

Cortaron dos orejas cada uno en la corrida de toros de aniversario