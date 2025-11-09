Mendoza y Gilio salen en hombros

En una noche fresca y de gran ambiente taurino, la Plaza “El Paseo-Fermín Rivera” celebró su 130 aniversario con una corrida llena de matices, donde los triunfadores fueron Guillermo Hermoso de Mendoza y Arturo Gilio, quienes salieron a hombros tras cortar dos orejas cada uno, mientras que Borja Jiménez dejó una grata impresión con un trofeo en su reaparición, y Jorge Hernández Gárate perdió los premios con el rejón de muerte tras una faena de calidad.

Con tres cuartos de entrada en los tendidos y toros de Peñalba, bien presentados, de hechuras armónicas, nobles y manejables en su conjunto aunque con cierta falta de transmisión, el festejo conmemorativo brindó momentos de emoción y toreo del bueno.

Abrió plaza el rejoneador Jorge Hernández Gárate, quien recibió una ovación tras una labor templada y lucida, destacando en banderillas y al manejo de las riendas, aunque falló con el rejón de muerte. En su segundo turno, volvió a mostrarse entregado, pero nuevamente el acero le privó de mayor premio, siendo despedido entre palmas tras aviso.

El navarro Guillermo Hermoso de Mendoza firmó una actuación de clase y dominio. Su primer toro le permitió desplegar toda su maestría a caballo, cuajando una faena llena de elegancia y precisión que culminó con un rejonazo efectivo para cortar dos orejas y ser ovacionado en su segundo. El joven rejoneador ratificó así su sitio de privilegio en la nueva generación del toreo a caballo.

El sevillano Borja Jiménez, que reapareció en tierras potosinas, demostró oficio y valor frente a su lote. Cortó una oreja de peso en su primer toro tras una faena de gran estructura y fue ovacionado en su segundo, dejando grata impresión ante la afición de “El Paseo”.

El cierre de la noche corrió a cargo de Arturo Gilio, quien conectó con los tendidos desde el primer muletazo. En su primer toro, cortó una oreja con petición de la segunda, mientras que en el que cerró plaza redondeó su actuación con otra oreja tras una faena de temple y firmeza, consolidándose como uno de los jóvenes toreros mexicanos con mayor proyección.