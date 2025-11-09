García 4º y Max 12º en la clasificación

Con resultados positivos dentro del top ten, los pilotos de Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, iniciaron con buen ritmo las actividades de la batalla final de NASCAR México, que se disputa este fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Bajo la dirección técnica de Ramiro Fidalgo, el objetivo del equipo es claro: dejar a punto los autos #88 y #23 para pelear por la victoria y el campeonato en la gran final de la temporada.

Durante las dos sesiones de práctica, los potosinos mantuvieron constancia y velocidad. En la primera tanda, Max Gutiérrez se colocó en la octava posición con tiempo de 38.140 segundos, mientras que Rubén García Jr. cerró décimo con 38.275 segundos. En la segunda práctica, Gutiérrez mejoró al quinto puesto (38.082s) y García Jr. se ubicó en octavo (38.284s), mostrando ambos un rendimiento sólido y autos bien equilibrados. En la sesión de calificación, Rubén García Jr. logró avanzar a la segunda ronda (Q2), donde registró un crono de 28.254 segundos, asegurando la cuarta posición de salida para la carrera final. Por su parte, Max Gutiérrez se quedó con el puesto 12 tras su participación en la primera ronda clasificatoria.

La gran final de NASCAR México se correrá este domingo 9 de noviembre a las 13:40 horas, con una exigente competencia de 110 vueltas o 100 minutos de duración. El equipo Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis buscará cerrar con broche de oro una temporada destacada, en la que ambos pilotos se mantienen como protagonistas dentro de la categoría más importante del automovilismo nacional.

