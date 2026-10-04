Mexicano Aranda da triunfo a Rays

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ST. PETERSBURG, Florida.- Drew Rasmussen no permitió un hit hasta que hubo dos outs en la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón ante Gerrit Cole y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por la noche por 1-0 a los Yankees de Nueva York en su serie divisional de la Liga Americana.

Rasmussen retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells pegara un doble con dos outs en la octava entrada, al conectar una línea apenas dentro de la línea de foul del jardín derecho ante un sinker adentro.

Fue puesto out con facilidad en el relevo del campocorto Taylor Walls al antesalista dominicano Junior Caminero, tras el tiro del jardinero derecho cubano Victor Mesa Jr. Wells se pasó la señal de alto del coach de tercera base Luis Rojas, quien levantó ambos brazos antes de que Wells doblara la segunda base.

Rasmussen dominó a una alineación que anotó 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la Serie de Comodines y que además seguía sin contar con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la pantorrilla.

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A sus 31 años, el derecho Rasmussen ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en ocho entradas. Lanzó 69 de 101 pitcheos en zona de strike, con 23 swings fallidos.

Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse el salvamento y completar el juego de un solo hit. Ponchó al bateador emergente Giancarlo Stanton, en su primera aparición al plato desde el 24 de abril tras recuperarse de lesiones en la pantorrilla, dejó congelado a Ben Rice con un cambio para el tercer strike cantado y retiró a Cody Bellinger con un rodado para asegurar la primera victoria de postemporada de Tampa Bay desde que perdió la Serie Mundial de 2020 ante los Dodgers.