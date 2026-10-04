logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mexicano Aranda da triunfo a Rays

El toletero azteca con un cuadrangular definió el partido ante Yankees

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Mexicano Aranda da triunfo a Rays
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ST. PETERSBURG, Florida.- Drew Rasmussen no permitió un hit hasta que hubo dos outs en la octava entrada, el mexicano Jonathan Aranda conectó un jonrón ante Gerrit Cole y los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por la noche por 1-0 a los Yankees de Nueva York en su serie divisional de la Liga Americana.

      Rasmussen retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells pegara un doble con dos outs en la octava entrada, al conectar una línea apenas dentro de la línea de foul del jardín derecho ante un sinker adentro.

      Fue puesto out con facilidad en el relevo del campocorto Taylor Walls al antesalista dominicano Junior Caminero, tras el tiro del jardinero derecho cubano Victor Mesa Jr. Wells se pasó la señal de alto del coach de tercera base Luis Rojas, quien levantó ambos brazos antes de que Wells doblara la segunda base.

      Rasmussen dominó a una alineación que anotó 18 carreras en una barrida de dos juegos sobre Boston en la Serie de Comodines y que además seguía sin contar con el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una lesión en la pantorrilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A sus 31 años, el derecho Rasmussen ponchó a 10 y dio dos bases por bolas en ocho entradas. Lanzó 69 de 101 pitcheos en zona de strike, con  23 swings fallidos.

      Bryan Baker lanzó una novena entrada perfecta para apuntarse el salvamento y completar el juego de un solo hit. Ponchó al bateador emergente Giancarlo Stanton, en su primera aparición al plato desde el 24 de abril tras recuperarse de lesiones en la pantorrilla, dejó congelado a Ben Rice con un cambio para el tercer strike cantado y retiró a Cody Bellinger con un rodado para asegurar la primera victoria de postemporada de Tampa Bay desde que perdió la Serie Mundial de 2020 ante los Dodgers.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos aplasta al Tri
        Estados Unidos aplasta al Tri

        Estados Unidos aplasta al Tri

        SLP

        Pulso Online

        México cayó 3-0 en el primer clásico de Rafael Márquez

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos
        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        Rafael Márquez mezcla jugadores jóvenes y consolidados para el Clásico de CONCACAF.

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación
        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        SLP

        El Universal

        Kimi Antonelli hereda la pole position tras la penalización a Red Bull por cambio de motor.

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit
        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        SLP

        AP

        El jonrón de Jonathan Aranda fue decisivo para la victoria de Tampa Bay.